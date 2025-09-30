Hallan muerto a embajador sudafricano en Francia tras caer desde el piso 22 de un hotel en París

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, de 58 años, fue hallado muerto en París tras precipitarse desde el piso 22 del hotel Hyatt Regency.

La Fiscalía de París confirmó que el diplomático fue encontrado sin vida en el techo de la entrada del hotel. A esto se le suma que la ventana de la habitación había sido forzada, lo que abre la hipótesis de un posible suicidio. La denuncia de su desaparición fue hecha por su esposa el lunes, luego de recibir un mensaje que consideró preocupante.

Desde ese momento, la policía desplegó un operativo de búsqueda con apoyo de la brigada canina en el bosque de Boulogne, al oeste de la capital francesa.

El teléfono del embajador fue rastreado por última vez en esa zona el mismo día de la denuncia. Pese a las labores, no se logró ubicarlo hasta el hallazgo en el hotel. La Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas asumió la investigación, que permanece abierta mientras se revisan los indicios y testimonios.