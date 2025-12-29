Dolor y agradecimiento: las despedidas que marcaron a Colombia y al mundo en 2025

Gabriel García Márquez, en una de sus frases más célebres, advertía que “la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”. Y si bien ese destino que todos compartimos sin distinción les llegó a muchos en este 2025, sin duda el país y el mundo difícilmente podrán olvidar a varios de los que dijeron adiós este año, bien sea por edad, por una enfermedad o –peor aún– por una violencia que sigue impunemente vigente.
Colombia no solo tuvo que despedir en este 2025 a otro precandidato presidencial –Miguel Uribe Turbay, en un crimen que le abrió la puerta a fantasmas del pasado y puso en jaque la misma democracia–. También vio desde lejos cómo en Estados Unidos asesinaban a sangre fría al dirigente conservador Charlie Kirk. Un triste recordatorio del precio que se sigue pagando por hacer política, discernir y atreverse a cuestionar en lo público.
Aunque fue un cáncer de esófago el que causó su muerte, el mundo lloró a otro líder político: el siempre acertado y austero expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica. Su ausencia evoca la necesidad de tender puentes en una región polarizada que pide humanismo.
Este año que termina también marcó un doloroso adiós para reconocidos e influyentes líderes en Colombia. Allí se cuentan precursores de la industria nacional como el paisa José María Acevedo, fundador de industrias Haceb; el dirigente gremial William Vélez, empresario antioqueño fundador del Grupo Ethuss; la “dama de la solidaridad”, Nydia Quintero, quien reivindicó el valor del servicio y la importancia de ayudar, o el científico Manuel Elkin Patarroyo, quien dedicó su vida a combatir la malaria.
Sin duda, los aportes, enseñanzas y vivencias de estos personajes -desde su orilla y su oficio- son hoy un testimonio para recordar y enfatizar en lo que pregonaba con insistencia “Gabo”: solo mueren si los olvidamos.