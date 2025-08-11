Mujeres adolescentes en América Latina se dedican la mayor parte del tiempo a los trabajos domésticos, según Unicef

Las niñas y adolescentes en América Latina dedican casi el doble de tiempo que sus pares varones al trabajo doméstico y al cuidado de otras personas, según un estudio de Unicef difundido este lunes en México.
En todo el mundo estas labores no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres, lo que obstaculiza su acceso a empleos de tiempo completo y merma su desempeño académico, señala la investigación.
