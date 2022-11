También toca detallar el código de vestuario para las mujeres extranjeras que viajan a un territorio en el que, en el papel, tienen menos derechos que en sus naciones de origen. Mostrar las piernas no es una posibilidad y es preferible evitar los escotes pronunciados para integrarse a una cultura en la que ellas deben cubrirse todo el cuerpo.

Los ojos del mundo están puestos en una nación de restricciones. Tantas, que los medios tienen que explicar si se puede o no consumir cerveza durante la cita futbolista porque en esa nación musulmana el licor está reglamentado: en los estadios solo se venderá cerveza sin alcohol y en las inmediaciones a estos sí se venderá el licor, pero en horarios específicos antes y después de los juegos.

Estadios de sangre

En geopolítica tener el visto bueno de la Fifa puede ser igual de importante que ser un Estado miembro de Naciones Unidas. Al convertirse en la sede del torneo, Qatar consiguió una visibilidad global que pocas naciones han tenido porque, incluso, la federación tiene más integrantes que la misma ONU.

Pero esa decisión le ha salido cara a la Federación. Es tal la discordia porque Qatar sea sede de la fiesta que el expresidente de la Fifa, Joseph Blatter, aseguró esta semana que fue un error elegir ese país como anfitrión.

La misma Federación fue pagando con los años la carga política de haberle otorgado el liderazgo del torneo a un país cuestionado. Estos 12 años que pasaron desde el anuncio de Qatar 2022 hasta la realización del torneo han estado marcados por polémicas.

En una nación de 2,4 millones de habitantes que ni siquiera era potencia en el fútbol, tuvieron que edificar desde cero ocho escenarios deportivos con mano de obra extranjera, que según Human Rights Watch no tuvo garantía en la protección de sus Derechos Humanos y laborales.

A esas obras masivas se sumaron la construcción de una línea del Metro y de hoteles que necesitaron la mano de obra de migrantes de Bangladesh, India, Kenya, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y otras naciones pobres porque en Qatar no había quiénes se pusieran las botas y el casco.

Según esa misma organización, sus contratos carecían de garantías que sí son comunes en el mundo occidental. La moderna infraestructura requirió inversiones por más de 220.000 millones de dólares y un costo en vidas humanas incalculable.

Una investigación de The Guardian indicó que al menos 6.500 migrantes murieron trabajando en las obras, aunque el régimen qatarí desmintió esa cifra. La organización Amnistía Internacional dice que ha verificado algunas de esas muertes con certificados de defunción de los países de origen, mas no dice cuántas. La cifra es un terreno fangoso y el chequeo de los datos es irrisorio para constatar si se derramó, o no, tanta sangre para hacer el Mundial.

De ser cierto, no sería la primera cumbre del fútbol marcada por la muerte. En 1978 Argentina recibió el evento en medio de la dictadura militar e incluso apenas ocho años atrás, para Brasil 2014, hubo reportes de obreros fallecidos durante las construcciones de los estadios. Ambos casos han sido desmentidos por la Fifa que para 2022 tuvo que hacer público un documento sobre condiciones laborales para los trabajadores.