Netanyahu pide el Nobel de Paz para Donald Trump, ¿influirá su opinión?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que Donald Trump debería ganar el premio Nobel de la Paz, horas después de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. “¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, escribió el primer ministro de Israel desde su cuenta oficial de X acompañada de una imagen con inteligencia artificial en donde el presidente de Estados Unidos celebra con Netanyahu la imposición del galardón.

El mensaje del mandatario israelí se dio horas después de que el presidente estadounidense anunciara el acuerdo entre Israel y Hamas en donde se incluye la liberación de todos los rehenes y la reubicación de tropas israelíes. Lea también: Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan de Trump Este acuerdo fue firmado en Egipto tras cuatro días de maratonianas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, en las que han participado Estados Unidos, Catar y Turquía como mediadores.

¿Se merece Donald Trump el Nobel de Paz?

Netanyahu ha sido uno de los principales promotores del mandatario republicano para llevarse uno de los galardones más importantes a nivel mundial. El primer ministro de Camboya, Hun Manet, además de legisladores de Estados Unidos, Suecia y Noruega también hacen parte de la lista. Esa campaña ha estado basada en la atribución que se hace Trump de haber terminado varios conflictos como el de Cambodia y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbayán, sin embargo, estas adjudicaciones son inexactas.