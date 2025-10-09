Netanyahu pide el Nobel de Paz para Donald Trump, ¿influirá su opinión?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que Donald Trump debería ganar el premio Nobel de la Paz, horas después de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
“¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, escribió el primer ministro de Israel desde su cuenta oficial de X acompañada de una imagen con inteligencia artificial en donde el presidente de Estados Unidos celebra con Netanyahu la imposición del galardón.