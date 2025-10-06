OMS alerta: más de 15 millones de niños y adolescentes ya usan cigarrillos electrónicos y vapeadores en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subió las alarmas por el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos entre niños y adolescentes. Según el más reciente informe de la entidad, más de15 millones de menores entre 13 y 15 años en el mundo ya son consumidores activos de vapeadores, principalmente en países con altos ingresos.
Etienne Krug, director de los determinantes de la salud, la promoción y la prevención en la OMS, advirtió que estos dispositivos “alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina”y que la industria los vende como alternativas menos dañinas cuando en realidad “hacen dependientes a los niños más pronto y comprometen décadas de progreso".