“Precedente peligroso para la región”: ONU alerta por acción militar de Estados Unidos en Venezuela y captura de Nicolás Maduro

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se declaró “profundamente alarmado” por el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido en la madrugada de este sábado, y advirtió que la operación tiene potenciales implicaciones preocupantes para toda la región. Así lo confirmó su portavoz, Stéphane Dujarric, quien subrayó que los hechos se producen tras una prolongada escalada de tensión y marcan un punto de quiebre en el conflicto venezolano con consecuencias que van más allá de sus fronteras. Puede leer: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

“Un precedente peligroso”, advierte Guterres

En un comunicado oficial, Guterres fue enfático al señalar que la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos plantea serias dudas sobre el respeto al derecho internacional. “Estos acontecimientos sientan un precedente peligroso”, afirmó el jefe de la ONU, al tiempo que insistió en que, independientemente de la situación interna de Venezuela, ninguna acción debe estar por fuera del marco legal internacional. El secretario general recalcó su preocupación por el incumplimiento de las normas del derecho internacional, incluidas aquellas consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, que rige el comportamiento de los estados en escenarios de conflicto. Entérese: Nicolás Maduro y su esposa están siendo trasladados a Nueva York tras ser capturados en Venezuela