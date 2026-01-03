“Precedente peligroso para la región”: ONU alerta por acción militar de Estados Unidos en Venezuela y captura de Nicolás Maduro

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se declaró “profundamente alarmado” por el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido en la madrugada de este sábado, y advirtió que la operación tiene potenciales implicaciones preocupantes para toda la región.
Así lo confirmó su portavoz, Stéphane Dujarric, quien subrayó que los hechos se producen tras una prolongada escalada de tensión y marcan un punto de quiebre en el conflicto venezolano con consecuencias que van más allá de sus fronteras.
