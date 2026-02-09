Tras reunión Petro-Trump, operación binacional interceptó narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la ejecución de una exitosa operación conjunta con las fuerzas de seguridad colombianas, que permitió la interceptación de un narcosubmarino cargado con 10 toneladas de cocaína. De acuerdo con el comunicado de la entidad norteamericana, el valor de este cargamento estaba avaluado en 441 millones de dólares. En las acciones militares también se dio la captura de cuatro presuntos narcotraficantes. Lea también: Video | EE. UU. atacó nuevamente a presunta narcolancha en el Pacífico, cerca de Colombia A diferencia de otras operaciones en contra del narcotráfico en la región, en esta ocasión no se presentaron bajas, significando quizás un cambio respecto a las acciones antinarcóticos de Estados Unidos en América Latina, pues desde el mes de septiembre se han ejecutado 37 ataques, según el Pentágono. De esa treintena de ataques, al menos 128 personas han muerto tras bombardeos que han ejecutado las fuerzas estadounidenses. Estos ataques se han efectuado en aguas del Caribe y el Pacífico. Sin embargo, en esta ocasión el mensaje del INL resalta las banderas de las dos naciones y cierra con un mensaje: “Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”.

Este anuncio se da apenas una semana después de la reunión en la Casa Blanca entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. En dicho encuentro, ambos líderes abordaron el aumento de los cultivos ilícitos y la necesidad de replantear las estrategias contra las redes criminales. Mientras Petro abogó por un enfoque integral basado en el desarrollo rural y la sustitución de cultivos, el gobierno de Estados Unidos ratificó su respaldo a las acciones de interdicción para asfixiar las finanzas de los grupos ilegales.

¿Petro está intentando mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico?

Paralelo a este anuncio y sin confirmarse si se refería al mismo hecho informado por las autoridades estadounidenses, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmaba la incautación de 1,1 toneladas de cocaína cerca a Gorgona, en el Pacífico colombiano.

“Llena de submarinos incautados de gran tamaño, pudriéndose como si hubieran recibido el bombardeo japonés, pero, en general, sin matar a nadie, han sido capturados con la gran experticia colombiana...” dice la publicación del mandatario en su cuenta de X donde compara ese escenario con Pearl Harbor, la base naval de EE.UU. bombardeada en la Segunda Guerra Mundial por Japón. En ese mensaje, Petro hace mención al presidente de Estados Unidos y le lanza un mensaje a las autoridades de Ecuador. “Podemos enseñarle al mundo y sobretodo a Ecuador como se hace. No cobramos y puede ser desde ya y desde antes ya se estaba haciendo”, puntualizó.