Desaparición de Angie Miller: el 23 de septiembre fue reportada como desaparecida, pero el mismo día hay registro de que fue capturada

Tras la ficha de búsqueda que reportaba la desaparición de la actriz e influencer Angie Miller en la Ciudad de México, Infobae México consultó a las autoridades, quienes no han podido corroborar cuál es el paradero de la actriz. Sin embargo, registros oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que Angélica Yetsey Torrini León, nombre real de la modelo, fue detenida el mismo día en que, aparentemente, se le vio por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el Registro Nacional de Detención (RND) de la SSPC, la captura ocurrió en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, apenas unas horas después de su última aparición en la capital. Fuentes oficiales consultadas por Infobae México no han dado detalles precisos sobre este posible entrecruce de información.

Informe de detención de Angélica Yetsey Torrini León conocida como alias Lias y Angie Miller, vinculada a la investigación sobre la muerte de B-King y Regio Clown. Imagen: Fiscalía de México.

La actriz, identificada también como Lias o Angie Miller, había sido reportada como desaparecida, lo que generó preocupación entre sus seguidores y allegados. La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX emitió una alerta sobre su paradero desconocido, y hasta el momento ni familiares ni personas cercanas han logrado establecer contacto con ella. Su aparición en los registros oficiales indica que, el 23 de septiembre, estaba bajo custodia de las autoridades mientras se esclarecían los hechos que rodean su detención.

Esta es la ficha de reporte como desaparecida en México.

Según el periodista Alex Rodríguez de Univisión, los familiares y amigos de la actriz no tuvieron noticias de Angie Miller durante más de 48 horas, tras salir de su casa en la Colonia del Valle, Ciudad de México, dejando a su hija de dos años al cuidado de otra persona. Rodríguez también informó que el manager de la actriz se mostró reacio a dar declaraciones por temor a represalias, dado el posible vínculo de la desaparición con la muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown). Lea también: Caso B-King y Regio Clown: esta sería la identidad de ‘El Comandante’, quien se iba a reunir con los colombianos asesinados en México