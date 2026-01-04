El petróleo, el botín de la intervención de EE.UU. en Venezuela: ¿cómo otras potencias han sacado tajada?

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump afirma querer reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus gigantescas reservas de crudo. Una perspectiva que supondría un cambio importante para la producción del país. Para dimensionar este anuncio del mandatario estadounidense, cabe recordar que Caracas cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con 303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro, por delante de Arabia Saudita (267.200 millones) e Irán. Lea también: Rusia, Irán y Cuba: así reaccionaron los aliados de Venezuela a las acciones militares de EE. UU. Sin embargo, la producción actual es muy baja. “alrededor de 1 millón de barriles diarios (mbd)” antes del aumento de las tensiones con Estados Unidos en diciembre, frente a “alrededor de 3,5 mbd” cuando Hugo Chávez, el predecesor de Nicolás Maduro, llegó al poder en 1999, explicó Peter McNally, de Third Bridge, ante la AFP. Las sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato hicieron caer la producción hasta un mínimo histórico de 350.000 barriles diarios en 2020. “La negligencia, la mediocridad de las infraestructuras, la falta de inversión y la corrupción” han lastrado la capacidad de explotación, estima el analista, estimó el analista.

China, el principal comprador del petróleo sancionado de Venezuela

Por estas sanciones, son pocos los países importadores de petróleo venezolano. Sin embargo, entre esos socios importantes del crudo de ese país, la lista la encabeza China. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía, China representa para Venezuela el 80% de sus exportaciones de barriles de petróleo, pues sólo en el último mes de diciembre, se enviaron al gigante asiático más de 600.000 barriles diarios. Pese a la importancia que representa China para las exportaciones de petróleo de Venezuela, la misma Agencia Internacional de Energía detalla que el crudo que importa el gigante asiático de la nación sudamericana sólo representa el 4% de lo que recibe la potencia de oriente.

A estas cifras también hay que agregar que con las sanciones al régimen de Maduro, China ha aprovechado para comprar el petróleo venezolano con grandes descuentos, además de usar intermediarios para también esquivar los castigos internacionales. Diferente a la importancia que representa el mercado chino para el petróleo venezolano, el gobierno de Xi Jinping le ha cerrado el grifo a Venezuela y ha bajado en los últimos años la financiación a proyectos en el vecino país de Colombia, dedicando sus esfuerzos a invertir en otros socios como Brasil, Chile, Perú o México.

Rusia, el socio para la comercialización de petróleo sancionado

Venezuela es el país con mayor número de reservas de Petróleo en el mundo, estando por encima de Arabia Saudita, Canadá, Irán e Iraq. En esa lista de naciones petroleros también está Rusia, quien al igual que su socio sudamericano, también enfrenta las sanciones internacionales para comercializar su crudo. Lea también: Rusia pide “firmemente” a Estados Unidos liberar a Maduro Ese panorama tiene a Rusia internacionalmente como el proveedor del 50 % del petróleo de contrabando, seguido por Irán con un 20 %y Venezuela con un 10 %, esto según un informe de la empresa de inteligencia financiera S&P Global. Ante esto, entre esas naciones, según la firma de análisis marítimo Windward, se puede movilizar alrededor de 1.300 embarcaciones llamadas buques fantasma que comercializan el crudo evadiendo las sanciones internacionales. La movilización de este petróleo sancionado desencadenó lo ocurrido con Skipper, el primer barco interceptado por la marina estadounidense en el marco del bloqueo en diciembre.

¿Por qué Donald Trump está interesado en el petróleo venezolano?

“Debemos estar rodeados de países seguros y protegidos y también necesitamos energía, eso es muy importante”, declaró Donald Trump el sábado. “Hay mucho dinero que sacar de este suelo”, añadió, afirmando que Estados Unidos sería “reembolsado por todo el dinero gastado” en el país.

El presidente estadounidense considera que “el petróleo exportado bajo embargo por Caracas es robado a la comunidad internacional”, explica a la AFP John Plassard, de Cité Gestion Private Bank, y que estos volúmenes se extrajeron gracias a equipos e inversiones estadounidenses antes de las nacionalizaciones de Hugo Chávez. Su objetivo también es repeler “a los actores chinos del continente americano”, estrategia que “se suma a los esfuerzos emprendidos por Estados Unidos en el canal de Panamá” para privar a China de su influencia en una zona por la que transita gran parte del petróleo venezolano, subraya el analista.

¿Es realista el plan de Trump sobre Venezuela?

“Cualquier reanudación de la producción requeriría inversiones considerables, dado el estado de deterioro de las infraestructuras”, afirma Giovanni Staunovo, de UBS. Sin embargo invertir hoy resulta poco interesante. Los precios del oro negro se ven lastrados por un exceso de oferta y cayeron en 2025 a pesar de los numerosos acontecimientos geopolíticos (Ucrania, aranceles...) que limitaron esa bajada. “Las grandes compañías petroleras estadounidenses tienen como principal responsabilidad rendir cuentas a sus accionistas, y no al gobierno. En este sentido, dudo que veamos un renovado interés por Venezuela en un futuro cercano”, destaca Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Con lo ocurrido en Venezuela, ¿qué impacto tendrán los precios del petróleo?