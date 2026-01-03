Rusia pide “firmemente” a Estados Unidos liberar a Maduro

Rusia instó este sábado a Estados Unidos a liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, después de que el mandatario norteamericano Donald Trump anunciara su captura.

“Pedimos firmemente a las autoridades estadounidenses que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente electo del país soberano y a su esposa”, señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Entérese: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

En el mismo comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso subrayó la “necesidad de crear condiciones para resolver cualquier problema existente entre Estados Unidos y Venezuela a través del diálogo”.

Este comunicado se dio tiempo después de que el gobierno de Rusia rechazara firmemente los ataques aéreos ocurrido en Venezuela en la madrugada del sábado y los calificara como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles”.