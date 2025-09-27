Estampida en medio de un acto político dejó 36 muertos, ¿qué la ocasionó?

¿Cómo ocurrió la estampida en Karur?

De acuerdo con reportes del diario de Nueva Delhi The Hindustan Times, la tragedia se produjo cuando miles de seguidores intentaron acercarse al escenario donde Vijay pronunciaba su discurso. La presión de la multitud derribó las barricadas de seguridad, lo que desató el caos. Las autoridades estiman que más de 60.000 personas acudieron al mitin, el doble de lo previsto por los organizadores, lo que colapsó las medidas de control. Testigos señalaron en declaraciones para medios internacionales que varios asistentes se desmayaron debido al calor y el hacinamiento. Ante la emergencia, Vijay detuvo su discurso, pidió calma y solicitó repartir agua entre la multitud.

Víctimas entre mujeres y niños

Entre los fallecidos hay niños y mujeres, un hecho que ha causado fuerte impacto a nivel nacional. Las imágenes del caos y el dolor de las familias afectadas se han viralizado en redes sociales, multiplicando la indignación y el debate sobre la organización de eventos políticos masivos en India.

Reacciones políticas y oficiales

El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó lo sucedido como "profundamente triste" en un mensaje en la red social X. "Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Les deseo fortaleza en este difícil momento", escribió el mandatario. Por su parte, M.K. Stalin, ministro principal de Tamil Nadu, expresó su pesar en X y aseguró haber ordenado la intervención inmediata de ministros y funcionarios para reforzar la atención médica a los afectados. Asimismo, anunció el envío de personal adicional desde la ciudad cercana de Tiruchirappalli para apoyar las labores de emergencia.

Impacto político y social en Tamil Nadu