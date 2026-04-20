Petro está entre los presidentes con menor imagen positiva de Latinoamérica, según encuesta

Los latinoamericanos fueron consultados sobre la percepción de sus mandatarios, permitiendo esto elaborar un ranking con los presidentes de mayor y menor popularidad en la región. Una de las gestiones sondeadas fue la de Gustavo Petro.
La encuesta la hizo la consultora CB Global Data, que mensualmente realiza estudios del clima social y proyecciones sobre las elecciones en los diferentes países de Latinoamérica.
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Para el mes de abril, la consultora evaluó la percepción sobre 18 presidentes de la región entre los que están 10 de Suramérica y algunos de Centroamérica más la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.