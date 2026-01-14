x

Red social X vuelve a operar en Venezuela tras bloqueo de un año por Maduro

Funcionarios del régimen reabrieron sus cuentas de X y ya dejaron los primeros mensajes en la plataforma digital cerrada luego de las elecciones donde Nicolás Maduro se declaró ganador pese a los cuestionamientos por las actas de los comicios.

  La presidenta interna Delcy Rodríguez fue una de las primera en pronunciarse en X tras el bloqueo de la red social en Venezuela durante más de un año. Fotos: Getty Images
    La presidenta interna Delcy Rodríguez fue una de las primera en pronunciarse en X tras el bloqueo de la red social en Venezuela durante más de un año. Fotos: Getty Images
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Venezuela volvió a tener acceso a la red social X desde la noche del martes tras el bloqueo ordenado hace más de un año por el depuesto presidente Nicolás Maduro, luego de su controvertida reelección en julio de 2024.

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude.

Lea también: Régimen venezolano empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses tras captura de Maduro; esto se sabe

Ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon el uso de esta red, que era el primer canal de información del país. Desde entonces, su acceso dentro de Venezuela era solo posible mediante el uso de una red privada, también denominada VPN.

Usuarios de la operadora telefónica Digitel podían acceder a X, constató la AFP. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.

Altos dirigentes del chavismo como la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicaron mensajes más temprano para informar que retomaban el uso de X.

“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”, publicó Rodríguez.

La presidenta interina asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero durante ataques de fuerzas estadounidenses que dejaron más de 100 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.

En la cuenta en X de Maduro también fue publicado un mensaje con una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores. “Los queremos de vuelta”, se lee en la publicación. Ambos son procesados por la justicia estadounidense por supuestos cargos de narcotráfico.

Siga leyendo: Diosdado Cabello volvió a la red social X criticando a Petro por decir “barbaridades” sin pruebas

