“Vi cuerpos sin cabeza, cuerpos completamente desfigurados”: el relato de fotógrafo que siguió el operativo policial de Río de Janeiro

En Río de Janeiro 2.500 policías fuertemente armados se introdujeron en zonas del norte de la ciudad generando tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales. La ‘Operación Contención’ ha dejado hasta el momento al menos 132 muertos.

El operativo que se llevó a cabo un día después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tuviera un encuentro con Donald Trump en Malasia, buscaba combatir la expansión del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro.

Lea también: Escenas de guerra en Brasil: La operación policial más mortífera en Río de Janeiro deja más de 64 muertos

En las operaciones policiacas que ha dejado las favelas de Alemão y Penha como si fuera una zona de guerra estuvo el fotógrafo Bruno Itan, quien le contó a la BBC lo vivido en la zona.

Itan es un fotógrafo que vivió su infancia en la favela de Alemão y se dedica a la fotografía desde el 2008, cuando aprendió a tomar fotos gracias al curso Memórias do PAC, ofrecido por el gobierno federal y dirigido a la comunidad.

El fotógrafo que es fundador del programa Olhar Complexo que le ofrece clases de fotografía a niños y jóvenes de la favela, le contó al medio internacional que en las favelas del norte de Río con el operativo se aplicó “la pena de muerte”.

“Quienes determinaron esta pena de muerte fueron los propios policías. Ellos decidieron quién moría y quién vivía”, relató el fotógrafo, agregando que “los residentes también denunciaron mucha brutalidad policial”.