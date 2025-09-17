Principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann salió de la cárcel en Alemania

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en mayo de 2007, el alemán Christian Bruckner, salió este miércoles de la cárcel donde cumplía una condena por un caso de violación, sin que pese sobre él ninguna imputación concreta por el “caso Maddie”. Siga leyendo: Joven asegura ser Madeleine McCann y pide prueba de ADN para confirmarlo Bruckner, de 48 años, fue condenado en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en el año 2005 y cumplía la condena en una cárcel de la ciudad de Brunswick, en el norte de Alemania. Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal, el mismo país en que se perdió la pista de Madeleine McCann, de tres años de edad, cuando pasaba unas vacaciones junto a su familia en la misma zona.

Los investigadores alemanes sospechan que Bruckner, que ya había sido condenado por abuso de menores entre 1994 y 2016, también está relacionado con la desaparición de McCann, con base en pruebas que le sitúan en la zona. Él, sin embargo, siempre lo ha negado y no se ha dictado ninguna imputación al respecto, pese a que se han llevado a cabo sucesivas redadas en Praia da Luz, la última de ellas el pasado mes de junio. La libertad de Bruckner no es completa, ya que la Fiscalía de Brunswick anunció que deberá llevar un brazalete electrónico de seguimiento durante los próximos cinco años, medida que la defensa ya ha confirmado que recurrirá. Además, tiene la obligación de contactar con las autoridades al menos una vez al mes y notificar cualquier cambio de residencia. En 2020, la justicia alemana señaló a Bruckner como el principal sospechoso de la desaparición de Maddie, un caso que le ha dado la vuelta al mundo y desencadenó una enorme campaña internacional para encontrarla.

En ese entonces, Bruckner vivía cerca de donde la familia McCann pasó sus vacaciones y estuvo cerca del apartamento de donde desapareció la niña, según los datos recabados de su celular.

Bruckner, un “peligroso sádico psicópata”

La fiscalía alemana describió a Bruckner como un “peligroso sádico psicópata”, agregando que teme que reincida. En uno de los casos por los que se le juzgó en el pasado, era sospechoso de haber agredido sexualmente a una niña alemana de 10 años en una playa en abril de 2007, pocos meses antes de la desaparición de McCann. En otro caso, se le acusaba de exhibicionismo ante una niña portuguesa de 11 años en un parque infantil.