EE. UU. levanta temporalmente las sanciones a Venezuela para facilitar la ayuda tras los terremotos

El Gobierno de Estados Unidos anunció una autorización temporal que permitirá realizar determinadas transacciones con Venezuela que normalmente están restringidas por el régimen de sanciones, siempre que estén destinadas a apoyar las labores de atención de la emergencia provocada por los terremotos del pasado miércoles.
La medida, emitida por el Departamento del Tesoro, estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y habilita operaciones relacionadas exclusivamente con actividades de socorro. Según la orden, estas transacciones habrían estado prohibidas bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR).
No obstante, la autorización mantiene varias restricciones. El documento aclara que no implica el desbloqueo de bienes sujetos a las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ni permite operaciones que continúen prohibidas por otras órdenes ejecutivas o disposiciones del régimen sancionatorio estadounidense.