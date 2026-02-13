x

Tiroteo en campus de universidad de Estados Unidos dejó dos muertos y un herido

Los hechos ocurrieron en la noche del jueves en el complejo residencial Hugine Suites de la Universidad Estatal de Carolina del Sur. El doble crimen se produjo días después de que una joven de 18 años matara a ocho personas en una escuela en Canadá.

    Este es el complejo residencial estudiantil Hugine Suites, de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, donde ocurrió el tiroteo. FOTO: Street View, Google Maps
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Dos personas murieron y una resultó herida en un tiroteo ocurrido la noche de este jueves en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución.

El centro educativo aseguró que su campus fue cerrado a las 21:15 locales del jueves (02:15 GMT del viernes) tras recibir un aviso sobre disparos en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites.

“Las autoridades de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, añadió la institución en un comunicado. “El campus permanece cerrado”, reiteró.

Las autoridades universitarias no informaron tampoco de si se había detenido a alguien en relación con el tiroteo.

Señalaron que las fuerzas del orden locales estaban ayudando a la universidad “a patrullar el campus y sus alrededores” y que las clases de este viernes fueron canceladas.

El campus de esta universidad ya fue escenario de dos tiroteos en octubre, incluyendo uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que causó la muerte de una persona y dejó herida a otra, según informó la cadena ABC News.

Este incidente se produce pocos días después de que una joven de 18 años matara a ocho personas en una escuela secundaria de Columbia Británica, en Canadá.

Es también el último de una larga serie de ataques a escuelas y centros educativos en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego se enfrentan a un estancamiento político.

