Donald Trump le retiró la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris, su exrival en la campaña presidencial

La administración Trump revocó una extensión que había sido aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses, expiró el 21 de julio.

  Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Harris tiene programada una gira en los próximos meses para promocionar su libro. FOTO: Tomada de X @KamalaHarris
    Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Harris tiene programada una gira en los próximos meses para promocionar su libro. FOTO: Tomada de X @KamalaHarris
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El gobierno de Donald Trump retiró la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la ex vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, informó un funcionario de la Casa Blanca este viernes.

Lea aquí: Nueva jugada: Trump despidió al esposo de Kamala Harris del consejo del museo del Holocausto

La administración Trump revocó una extensión que había sido aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses, expiró el 21 de julio, de acuerdo con la cadena CNN.

Un asesor de Harris dijo a AFP que ella estaba “agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.

Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Harris tiene programada una gira en los próximos meses para promocionar un libro, titulado 107 días, sobre su breve y fallida campaña electoral.

El texto con los bastidores de la campaña, publicado por Simon & Schuster, será lanzado el 23 de septiembre en Estados Unidos.

Siga leyendo: Trump pidió investigar a Beyoncé por recibir posibles pagos en la campaña presidencial de Kamala Harris

Harris fue la primera mujer en llegar a la vicepresidencia del país. En 2024 asumió la candidatura demócrata después de que Biden se retirara de la carrera en medio de preocupaciones por su salud.

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump ha tomado una serie de medidas contra quienes percibe como enemigos y oponentes políticos.

Le ha retirado autorizaciones de seguridad a funcionarios y exfuncionarios, puso en la mira a estudios jurídicos involucrados en casos pasados en su contra y recortó fondos federales a universidades.

La semana pasada, agentes del FBI allanaron la casa y la oficina de su exasesor de seguridad nacional John Bolton, actualmente un ferviente crítico de Trump, por una investigación que, según las autoridades involucra documentos clasificados.

