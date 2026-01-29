Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones

El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez. “Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca. Siga leyendo: Wingo reanudó vuelos entre Colombia y Caracas desde el 16 de enero “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró. Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA). Tras ese anuncio, varias aerolíneas, incluidas las que viajaban desde Colombia, optaron por no operar en territorio venezolano.

Wingo, Avianca, Latam Airlines Colombia, Satena y Copa Airlines detuvieron total o parcialmente sus itinerarios hacia Venezuela entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. La determinación llevó al régimen de Nicolás Maduro a revocar las concesiones de vuelo, que implicaba la pérdida inmediata de los derechos de las aerolíneas a aterrizar y despegar en Venezuela. Algunas de las sancionadas fueron Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol.

En su momento, Portugal rechazó las “presiones” de Venezuela tras la revocación de licencias a aerolíneas como la portuguesa TAP, que en noviembre canceló sus vuelos a ese país. FOTO: Cortesía TAP Air Portugal

Ese cierre fue renovado varias veces por el gobierno estadounidense y fue el preludio del ataque aéreo en la madrugada del 3 de enero que derrocó a Maduro. Pero ahora, con el anuncio de Trump, aerolíneas como American Airlines, que no volaban a ese país desde 2019, anunció que iba a preparar la reanudación de sus vuelos con Venezuela, donde habían operado ininterrumpidamente desde 1987, pero que desde hace siete años mantiene suspendidos sus vuelos comerciales y de carga.