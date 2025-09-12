Los detalles revelados por el FBI que llevaron a la captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk en Utah

Tyler Robinson, un joven de 22 años, es el presunto responsable del asesinato a Charlie Kirk.
El miércoles a las 12:23 p. m., Charlie Kirk recibió un disparo. Dieciséis minutos después llegaron los primeros agentes del FBI. La agencia empleó aeronaves de ala fija para mover personal, equipos especializados y evidencia forense entre la Costa Este y Utah, con análisis en los laboratorios del FBI en Quantico y en otros laboratorios, incluido ATF.
En contexto: Él es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk que fue capturado en Estados Unidos
Ese mismo día, bajo dirección del FBI, se difundió un primer paquete de fotografías a las 10:11 y, poco después, a las 10:45 a. m., se anunció una recompensa de 100.000. El director del FBI y el subdirector arribaron a la escena aproximadamente a las 5:30 p. m. del 11 de septiembre.