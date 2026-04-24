Reapareció Diosdado Cabello en medio de la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se reunió en Caracas, luego de varios aplazamientos, con su homóloga encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El mandatario colombiano estuvo acompañado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mientras que la venezolana estuvo en compañía del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Tras la captura de Nicolás Maduro, las apariciones en público de una de las figuras del chavismo, Diosdado Cabello, se había reducido drásticamente, pues sólo días después de la incursión militar estadounidense se le vio en algunos recorridos nocturnos.

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Sin embargo, en esta última semana ha sido el ministro del Interior y Justicia quien ha liderado una serie de peregrinaciones en territorio venezolano promovidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para la eliminación de las sanciones a ese país por parte de Estados Unidos.

En los diferentes videos publicados por la Presidencia y por medios de ambas naciones se ve cómo Cabello aparece al lado de Delcy Rodríguez, quien desde que asumió la administración de Venezuela, ha removido a varias figuras cercanas a Maduro pese a que ella se desempeñaba como vicepresidenta del dictador.