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Reapareció Diosdado Cabello en medio de la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

Junto a la comisión que acompañaba a Delcy Rodríguez estaba Diosdado Cabello, única figura de Maduro que aún parece inamovible.

  • Diosdado Cabello estuvo presente en el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Fotos: Captura videos Presidencia
    Diosdado Cabello estuvo presente en el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Fotos: Captura videos Presidencia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El presidente Gustavo Petro se reunió en Caracas, luego de varios aplazamientos, con su homóloga encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El mandatario colombiano estuvo acompañado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mientras que la venezolana estuvo en compañía del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Tras la captura de Nicolás Maduro, las apariciones en público de una de las figuras del chavismo, Diosdado Cabello, se había reducido drásticamente, pues sólo días después de la incursión militar estadounidense se le vio en algunos recorridos nocturnos.

Lea también: Diosdado Cabello hablaba con funcionarios de EE. UU. meses antes de la captura de Maduro

Sin embargo, en esta última semana ha sido el ministro del Interior y Justicia quien ha liderado una serie de peregrinaciones en territorio venezolano promovidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para la eliminación de las sanciones a ese país por parte de Estados Unidos.

En los diferentes videos publicados por la Presidencia y por medios de ambas naciones se ve cómo Cabello aparece al lado de Delcy Rodríguez, quien desde que asumió la administración de Venezuela, ha removido a varias figuras cercanas a Maduro pese a que ella se desempeñaba como vicepresidenta del dictador.

En la lista de cercanos a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores que Rodríguez ha removido de sus cargos está Vladimir Padrino López, quien fue destituido como ministro de Defensa, y Álex Saab, señalado testaferro del régimen de Maduro, quien se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional.

Rodríguez también ha separado de sus cargos a Fernando Flores, hermano de Cilia, y Walter Ramón Gaviria, exesposo de Cilia de la dirección del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) y de la presidencia de la corporación Juntos Todo es Posible, respectivamente.

Pese a la salida de figuras cercanas a Nicolás Maduro y su esposa, Diosdado Cabello continúa siendo cercano al poder, aún teniendo en cuenta que sobre él hay vigente una recompensa de 25 millones de dólares desde la Casa Blanca.

Diosdado ha sido una ficha casi inamovible en el chavismo, pues antes de desempeñarse como ministro del Interior ha sido presidente de la Asamblea Nacional durante varios períodos, siendo la ficha de la dictadura en el poder legislativo. También ha sido el segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectividad del régimen.

Siga leyendo: Diosdado Cabello y su historia sin fin en el régimen venezolano, ¿qué pasará con él?

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