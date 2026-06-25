Video | El momento exacto en que el terremoto interrumpió un partido de béisbol en Venezuela

Los terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles 24 de junio no solo dejaron cientos de víctimas y graves daños materiales, sino también escenas que reflejan el impacto de la emergencia. Una de las más impresionantes ocurrió en el Estadio Universitario de Caracas, donde se disputaba un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) cuando comenzaron los fuertes movimientos sísmicos. El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas apenas iniciaba cuando el terreno comenzó a sacudirse. En cuestión de segundos, los jugadores interrumpieron la acción al percibir el movimiento, mientras el receptor, el árbitro principal y otros integrantes del juego abandonaban sus posiciones para buscar resguardo.

Las imágenes, captadas por la transmisión oficial y difundidas posteriormente en redes sociales, muestran cómo la estructura del estadio se balancea mientras la confusión se apodera del escenario deportivo. Algunos aficionados descendieron hacia el terreno de juego en busca de espacios abiertos, mientras otros intentaban evacuar las graderías. Lea aquí: Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela Los sismos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde, hora local. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana. La poca profundidad de ambos eventos, de entre 10 y 13 kilómetros, contribuyó a que fueran percibidos con gran intensidad en ciudades como Caracas, La Guaira, Carabobo y Yaracuy.

Lo ocurrido en el estadio fue solo una muestra de la emergencia que se desarrollaba simultáneamente en varias regiones del país. Mientras los asistentes al partido intentaban ponerse a salvo, en distintos sectores se reportaban derrumbes de edificios, daños estructurales, interrupciones del servicio eléctrico y personas atrapadas entre los escombros. Siga aquí: ¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados Hasta el momento, la Liga Mayor de Béisbol Profesional no ha informado sobre heridos entre jugadores, trabajadores o aficionados que se encontraban en el recinto. Sin embargo, la organización publicó en sus redes sociales información sobre hospitales y centros médicos habilitados para atender la emergencia. Tras los terremotos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y aseguró que la prioridad del Gobierno es la búsqueda y rescate de sobrevivientes. Por su parte, autoridades locales advirtieron sobre el riesgo de nuevas réplicas e instaron a la población a permanecer en espacios abiertos mientras continúan las evaluaciones de daños en las zonas afectadas.