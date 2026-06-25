Video | El momento exacto en que el terremoto interrumpió un partido de béisbol en Venezuela

Los terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles 24 de junio no solo dejaron cientos de víctimas y graves daños materiales, sino también escenas que reflejan el impacto de la emergencia. Una de las más impresionantes ocurrió en el Estadio Universitario de Caracas, donde se disputaba un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) cuando comenzaron los fuertes movimientos sísmicos.
El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas apenas iniciaba cuando el terreno comenzó a sacudirse. En cuestión de segundos, los jugadores interrumpieron la acción al percibir el movimiento, mientras el receptor, el árbitro principal y otros integrantes del juego abandonaban sus posiciones para buscar resguardo.