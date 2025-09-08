Video | Tren arrolló a un bus en el centro de México y dejó por lo menos 8 muertos y 45 heridos

Por lo menos ocho muertos y 45 heridos es el reporte preliminar de las víctimas del choque entre un tren de carga y un bus que circulaban en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México, centro de ese país. En video: Senadores mexicanos se van a los golpes tras debate sobre intervención de EE. UU. contra carteles del narcotráfico El hecho ocurrió en la mañana de este lunes 8 de septiembre en la zona industrial del municipio cuando, de acuerdo con cámaras de seguridad, el conductor del bus intentó cruzar la vía férrea –que no tenía barreras anti cruce ni otras señales visibles– y fue arrollado por el tren. El bus, de la línea Herradura de Plata, quedó destrozado tras la colisión.

Protección Civil del estado de México confirmó a través de redes sociales el número de muertos y heridos, quienes están siendo atendidos por “los cuerpos de emergencia y trasladados al Hospital General de Atlacomulco”. “En el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región”, indicó la entidad.

Los vehículos que circulaban en sentido contrario dejaron de cruzar la vía en el momento en que el autobús fue embestido y arrastrado unos metros adelante. En imágenes que circulan en redes sociales se puede ver cómo el segundo piso del bus se desprendió por completo.

El tren de carga por poco no se detiene tras embestir al bus de dos pisos. FOTO: Tomada de X @DennysDeeh_