¿Los recuerdos lo persiguen? Activistas proyectaron imágenes de Trump y Epstein sobre castillo de Windsor en Londres

Activistas desplegaron y proyectaron este martes imágenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el dirigente norteamericano será recibido el miércoles en su visita de Estado a Reino Unido, según imágenes de AFPTV.
El grupo británico Led by Donkeys (Dirigidos por burros, por su traducción al español), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video en una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.