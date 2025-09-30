EE. UU. elevó el costo de la visa H-1B: impacto, excepciones y alternativas para los profesionales colombianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una de las medidas más polémicas de su segundo mandato: elevar a US$100.000 la tarifa de las solicitudes de la visa H-1B, un programa que cada año entrega 85.000 permisos a trabajadores extranjeros altamente calificados. El cambio, que entró en vigor el 21 de septiembre y regirá hasta 2026, busca —según la Casa Blanca— frenar el fraude en el sistema y obligar a las empresas a reservar el visado solo para quienes sean considerados “talento de primera línea”.
