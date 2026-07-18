A las minipapas de Alba y Julián le hacen fila de cuadras en San Antonio de Prado

A las cuatro de la tarde de un viernes, cuando el movimiento empieza a crecer en la carrera 63 # 41B Sur 26, en San Antonio de Prado, un pequeño carro metálico se lleva todas las miradas de quienes pasan por una esquina llena de ruido.
El aceite empieza a chisporrotear, la plancha desprende el aroma del chorizo recién asado y el chicharrón termina de dorarse hasta quedar crujiente.
En cuestión de minutos se forma una fila de personas que esperan pacientes su turno mientras observan cómo una mujer de apenas 1,10 metros de estatura y su hijo atienden, uno por uno, los pedidos.
No hace falta preguntar demasiado para entender por qué tanta gente llega hasta allí. Algunos son habitantes del corregimiento que ya hicieron de las Mini Papas de Alba una parada obligatoria.
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Otros vienen desde distintos barrios de Medellín. También aparecen visitantes de otras ciudades e incluso extranjeros que conocieron el lugar por redes sociales o después de verlo en televisión.
Detrás del éxito de ese pequeño carrito hay una historia de perseverancia que comenzó mucho antes de que las papas criollas, el chicharrón, la butifarra, el salchichón y el chorizo conquistaran el paladar de cientos de clientes.
Es la historia de Alba y de Julián, una madre y un hijo, ambos de talla baja, que decidieron convertir el trabajo en su mejor herramienta para abrirse camino.