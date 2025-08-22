x

Entregan obras en planta de tratamiento de agua para 800 familias en zona rural de Medellín

El Distrito optimizó una planta en el corregimiento de Altavista, en una inversión que superó los $546 millones.

  • Aspecto de las obras entregadas en la planta de potabilización de agua de la vereda Manzanillo de Altavista, en Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
22 de agosto de 2025
bookmark

La comunidad de la vereda Manzanillo, del corregimiento de Altavista, recibió una serie de obras de mejoramiento en su planta de tratamiento de agua, con la que se esperan se beneficien cerca de 829 familias.

La entrega fue informada por la Alcaldía de Medellín, desde donde se precisó que los trabajos de optimización de esa infraestructura implicaron una inversión de por lo menos $546 millones.

Esta zona del suroccidente de Medellín ha sido históricamente una de las más afectadas por la calidad del agua potable y su continuidad, que en las temporadas de menos lluvias se ve comprometida.

Además de la inversión en un sistema de potabilización más confiable, el Distrito construyó un tanque de almacenamiento de una capacidad de 80 metros cúbicos, que impactará positivamente en la disponibilidad del agua en los tiempos de mayor escasez.

De igual forma, las inversiones incluyeron la instalación de un sistema de optimización de filtros y un nuevo sistema automático de control.

Fernando Rendón, uno de los operarios de la planta, señaló que con las inversiones se espera una mejora significativa del servicio, que se había visto afectado también por un incremento de la demanda.

“El agua se había visto afectada por las variaciones climáticas y el aumento de la demanda. El Distrito diseñó y ejecutó diferentes trabajos que han dado excelentes resultados, tanto en la calidad como en la continuidad del suministro. Esta es una obra que se proyecta hacia el futuro y en la que nuestros impuestos se ven reflejados de manera positiva”, expresó el operario.

Por su parte, la subsecretaria de Servicios Públicos de la Alcaldía de Medellín, Manuela García, señaló que con la inversión se espera mejorar la confianza entre el Distrito y la comunidad.

“A través de esta inversión, reforzamos la confianza que la comunidad tiene en nuestros acueductos veredales, que son un eje transversal y supremamente importante para el suministro de agua de calidad en los corregimientos. Esta inversión asegura la continuidad de la prestación del servicio y le apunta a que el agua tenga riesgo cero. Ahora las personas pueden consumirla con tranquilidad”, dijo la subsecretaria.

