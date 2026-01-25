Para todos los gustos: los eventos de ciudad que tendrá Medellín este 2026

Si usted es de los que disfruta los eventos de ciudad y está pendiente cada mes de qué hay para hacer para Medellín, este artículo es para usted, y guárdelo porque tiene las fechas clave para que no se pierda las actividades que durante todo el año se realizaran en la capital. La oferta es variada, para todas las edades y gustos, así que esté atento y prográmese. Lea más: Seis microhábitos para empezar el año con más energía y equilibrio, según un experto en bienestar El primer gran evento de ciudad de 2026 se desarrollará a finales de febrero. Se trata de la segunda edición del Festival del Libro Infantil de Medellín, cuya sede será Parques del Río entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo, con entrada libre.

Casi un mes después del lunes 23 al domingo 29 de marzo se celebrará la Semana del Teatro, que traerá lo mejor de la escena teatral local. Luego, en abril, llega el turno para los amantes de la danza, que del jueves 23 al miércoles 29 de abril celebrarán la Semana de la Danza justo en el mes en el que se conmemora esta expresión cultural. Ya en mayo, la agenda de ciudad se amplía con dos eventos: las audiciones de Altavoz y la edición número 20 de Feria Popular Días del Libro. El primero, en el que la música llena la ciudad con su propio talento, se llevará a cabo lo días 16, 17, 23 y 24 de mayo. La Feria Popular del Libro, por su parte, será del viernes 22 al domingo 24 de mayo en el barrio Carlos E. Restrepo y la Biblioteca Pública Piloto. Junio, así mismo, arranca con un evento que exalta una de las expresiones más propias de la cultura paisa: el Festival Nacional de Trova Ciudad de Medellín, pero también los amantes del tango tendrá su espacio con el Festival Internacional de Tango del miércoles 3 al lunes 8 de junio.

Segundo semestre llega con la Feria de las Flores

El arranque del segundo semestre será movido con la edición 18 de la Parada Juvenil de la Lectura, entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio, y unos días después, del viernes 10 al domingo 12, regresan los Conciertos de Ciudad Altavoz, que dan cupo al Festival Altavoz. Además, del viernes 17 y sábado 18, se vivirá la tercera edición de Medellín Urbana Fest, con muestras de canto, muralismo y batallas de freestyle. Estos tres eventos serán la antesala a los días más esperados por propios y visitantes: la Feria de las Flores, cuyo evento central, el tradicional Desfile de Silleteros, en su edición 69, se llevará a cabo el domingo 9 de agosto. Pero los grandes eventos no terminan con la Feria, pues del viernes 11 al domingo 20 de septiembre, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y la zona norte serán el escenario de la celebración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura.