Seis microhábitos para empezar el año con más energía y equilibrio, según un experto en bienestar

El año comienza, como casi siempre, con la promesa de hacerlo todo mejor: dormir más, comer distinto, vivir con menos ansiedad. Pero en la práctica, el cuerpo y la mente llegan exhaustos al punto de partida, en especial en Colombia, donde los problemas de salud mental atraviesan la vida diaria y el hogar se ha convertido en uno de sus principales escenarios.
Lea también: Empezar el “gym”, comer saludable o leer más: claves para cumplir sus metas de 2026
Y es que en el país, el 66,3 % de la población ha enfrentado algún problema de salud mental a lo largo de su vida, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, y el 44,5 % identifica el hogar como uno de los espacios donde estas afectaciones se presentan con mayor frecuencia. Es decir, lejos de ser un asunto aislado, el malestar emocional en esta parte de la Tierra se instala en la cotidianidad, se mezcla con las exigencias laborales, el cansancio acumulado y las dinámicas familiares.
En ese contexto, los propósitos de año nuevo suelen convertirse en una fuente adicional de frustración, porque las metas ambiciosas, pensadas desde el deber ser más que desde las condiciones reales de vida, tienden a abandonarse en pocas semanas, y frente a ese desgaste, empieza a tomar fuerza una idea distinta de bienestar, una menos centrada en cambios drásticos y más en acciones pequeñas, sostenidas y posibles.