Lo que se sabe de mexicano que fue asesinado con ocho tiros en plan orquestado por alias El Costeño en Medellín

Alias El Costeño habría viajado desde Bogotá un día antes con su cómplice para coordinar el homicidio de este extranjero. Aquí le contamos más detalles.

    Alias El Costeño, al parecer, fue quien coordino el crimen y reclutó al menor de 15 años para asesinar Uribe Turbay en el barrio Modelia, el pasado 7 de junio. FOTO: Cortesía Fiscalía General de la Nación
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

20 de noviembre de 2025
Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi y David Acosta Díaz, fueron acusados formalmente por la Fiscalía como presuntos responsables del homicidio de un comerciante de productos tecnológicos de origen mexicano en hechos ocurridos en el sector de El Poblado, zona suroriental de Medellín.

Según la Fiscalía, el 30 de junio de 2024, la víctima, de 54 años, se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue atacado ocho veces con un arma de fuego. Las investigaciones revelaron que un día antes del crimen, Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a su asesinato.

Con las pruebas en su contra, los dos hombres deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, las dos conductas agravadas. Es importante mencionar que al homicidio de este comerciante están vinculadas más personas. La Fiscalía condenó a 25 años a Antonio Rafael Herrera Escobar y a 18 años a Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón por estos hechos.

Alias El Costeño, está privado de la libertad por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Este hombre, al parecer, fue quien coordinó el crimen y reclutó al menor de 15 años para asesinar Uribe Turbay en el barrio Modelia, el pasado 7 de junio.

Por su parte, Acosta Díaz se encuentra en la cárcel de Acacías, Meta, por otro proceso que se adelanta en su contra.

Homicidios en incremento en Medellín

La violencia sigue cobrando vidas en la capital antioqueña, este año ya van 291 homicidios, 21 casos más que el año pasado cuando tan solo iban 271. Los elementos más usados por los criminales siguen siendo las armas de fuego con 153 casos y las armas blancas con 108. Las comunas con más casos son La Candelaria con 61 casos, Manrique con 28 casos, Aranjuez con 23 y San Javier con 22.

El último hecho ocurrió en el barrio La Pradera, en la comuna San Javier, donde un hombre, identificado como Cristian Calle, de 30 años, fue encontrado muerto y con varias heridas causadas por arma de fuego en plena vía pública.

Medellín fue la tercera ciudad de Colombia con más muertes violentas de extranjeros en 2024

El año pasado, más de 30 extranjeros murieron violentamente en Colombia, donde Medellín ocupó el tercer lugar. El 11% de las víctimas de estos crímenes fueron venezolanos.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en 2024 hubo un aumento de cuatro casos de venezolanos asesinados en comparación con 2023, cuando a la fecha se registraban 27, lo que equivalía al 8,16% del total de los casos, teniendo en cuenta que para entonces iban 331 homicidios en la ciudad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué asesinaron al comerciante mexicano en El Poblado?
La Fiscalía investiga móviles ligados a estructuras criminales que habrían planeado el ataque desde Bogotá.
¿Quién es alias El Costeño y por qué está detenido?
Tiene antecedentes por coordinar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y ahora está acusado de este homicidio.
¿Qué pasa con la violencia en Medellín en 2025?
La ciudad superó los 300 homicidios, con armas de fuego como principal medio y varias comunas en alerta.
