Polémica por aplazamiento de imputación al hermano de Daniel Quintero, ¿qué pasó?

La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al hermano del exalcalde Daniel Quintero, Miguel Quintero, por el escándalo del Área Metropolitana ya no se hará la próxima semana.
Pese a que la diligencia estaba programada para este lunes 3 de agosto, por solicitud del ente acusador dicha imputación quedó reagendada para el próximo 25 de agosto.
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El aplazamiento generó una fuerte controversia en medio de las investigaciones que avanzan por ese caso, luego de que varios testigos que están colaborando con las autoridades a través de principios de oportunidad y preacuerdos denunciaran amenazas contra su vida.
Una de las voces críticas de ese cambio en el cronograma fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien instó a que no se le den largas al proceso, precisamente para proteger a los testigos.