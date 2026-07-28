Polémica por aplazamiento de imputación al hermano de Daniel Quintero, ¿qué pasó?

La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al hermano del exalcalde Daniel Quintero, Miguel Quintero, por el escándalo del Área Metropolitana ya no se hará la próxima semana. Pese a que la diligencia estaba programada para este lunes 3 de agosto, por solicitud del ente acusador dicha imputación quedó reagendada para el próximo 25 de agosto. En contexto: Estalla carrusel de Daniel Quintero: Fiscalía llama a imputación a su hermano Miguel y pedirá aseguramiento en cárcel El aplazamiento generó una fuerte controversia en medio de las investigaciones que avanzan por ese caso, luego de que varios testigos que están colaborando con las autoridades a través de principios de oportunidad y preacuerdos denunciaran amenazas contra su vida. Una de las voces críticas de ese cambio en el cronograma fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien instó a que no se le den largas al proceso, precisamente para proteger a los testigos.

“La audiencia de Miguel Quintero, hermanito del jefe de la banda, estaba agendada para el 3 de agosto y fue aplazada. Es muy importante que cuiden a estos testigos”, dijo el mandatario local este lunes, en medio de una rueda de prensa en la que hizo pública nueva información sobre las pesquisas que avanzan en la Alcaldía de Medellín para esclarecer las denuncias por corrupción que se formularon en el gobierno pasado. La imputación en contra de Miguel Quintero se conoció a principios de este mes de julio, luego de que trascendiera que además del hermano del exalcalde, otras tres personas ya estaban listas para ser llamadas a responder por su presunta participación en un carrusel de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva). Lea también: Estos son los cuatro presuntos implicados de corrupción en el Área Metropolitana que están listos a ‘cantar’ Además de Quintero, en la lista de imputados aparecen Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Amva; Sebastián Ortega Urán, hijo del excongresista antioqueño William Ortega; y Vanessa Álvarez Restrepo, exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín y exasesora jurídica del Amva. Dentro del material probatorio que está en poder de la Fiscalía se encuentran chats y material multimedia en los que también se estudia el nivel de conocimiento que tenía el exalcalde Daniel Quintero de lo que estaba ocurriendo en esos entes.

En el caso de Miguel Quintero, trascendió que en manos de la Fiscalía hay un correo de una fuente con fecha de febrero de 2024 en el que esta lo señaló como el presunto jefe de esas movidas contractuales cuestionadas entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. En la comunicación se menciona al hermano del exalcalde como el responsable de la entrega de un contrato al antiguo líder de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, quien hoy hace parte de los procesados. “Los responsables de la entrega del contrato a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada, este último era encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalían a $3.200 millones”, dijo. Otro testigo también señaló al hermano del exalcalde de tener influencia en nombramientos no solo en el Amva, sino en otros entes como el Inder, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Según quedó plasmado en la página de la Rama Judicial, la solicitud para aplazar la audiencia se produjo el pasado 23 de julio, luego de que la Fiscalía pidiera reagendarla aludiendo a temas administrativos. La nueva fecha para la diligencia quedó fijada para este 25 de agosto a las 2:10 de la tarde. Los delitos que aparecen relacionados en el proceso son peculado por apropiación agravado y delitos contra la administración pública. Siga leyendo: ¿Quién es Sebastián Ortega? El hijo de un poderoso político que será imputado junto al hermano de Daniel Quintero

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