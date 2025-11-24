En vez de mejorar, empeora: en 2025 aumentaron en un 41% las sanciones por arrojar basuras en el espacio público de Medellín

La disposición de escombros en el espacio público de la ciudad siempre ha sido un tema coyuntural. Son pocas las veces que los habitantes de las 16 comunas de Medellín botan su basura cuando corresponde, siendo ajenos no sólo al alto grado de contaminación que esto produce, sino también a las sanciones que puede acarrear el no cumplir la norma.
Lo que preocupa es que, en vez de evidenciarse una mejora, la situación ha empeorado. En 2024, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente, se impusieron 218 medidas correctivas en Medellín por no disponer correctamente de las basuras y los escombros en el espacio público. Este año van 308 sanciones, lo que se traduce en un aumento del 41%.