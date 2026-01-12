Hogares sustitutos a la baja: apertura se redujo en un 50% en Medellín

La disminución en la apertura de nuevos hogares sustitutos en Medellín, el Área Metropolitana y algunas zonas del Oriente de Antioquia encendió las alarmas en Cerfami, uno de los operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que en los últimos tres años ha reportado una reducción progresiva que supera el 50%, en un contexto donde la demanda de cupos para niños, niñas y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos se mantiene constante.
Según Cerfami, en 2023 se aperturaron 46 nuevos hogares sustitutos, en 2024 fueron 43 y en 2025 apenas 20, evidenciando una caída significativa en el ingreso de nuevas familias al programa.
