Capturados nueve presuntos miembros de La Terraza en Medellín: les incautaron drogas y armas

En un operativo entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se adelantaron esta semana cuatro diligencias de registro y allanamiento que propiciaron un golpe directo al grupo delincuencial organizado (GDO) ‘La Terraza’.

El operativo se dio en el marco de una ofensiva contra las estructuras criminales que pretenden instrumentalizar entornos culturales y barriales para el microtráfico.

Como resultado de la operación fueron capturadas nueve personas en flagrancia (ocho hombres y una mujer) e incautadas 8.000 dosis de marihuana, 120 de base de coca, 30 cartuchos calibre, 5. 56 y 10 calibre 762. Además, las autoridades lograron la desarticulación de un expendio que llevaba años funcionando.

Además, se desmanteló una plaza de vicio que funcionaba en el sector de Lovaina en una casa que hasta tenía puertas blindadas.