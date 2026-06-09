Capturaron a hincha que rompió la cabina de Win Sports e hirió al profesor Juan José Peláez

El reporte de seguridad sobre la agresión a Juan José Peláez

“Frente al incidente ocurrido durante la final Nacional Vs Junior, en el que un supuesto hincha agredió el vidrio de la cabina de transmisión de Win Sports, las autoridades capturaron al presunto responsable y lo dejaron a disposición de la autoridad competente”, expresó el funcionario distrital. Villa agregó que, tras los hechos, el profesor Juan José Peláez fue atendido con celeridad por los organismos de socorro y por fortuna sus lesiones no presentarían gravedad. Le puede interesar: Video | Peleas e insultos después del partido: estos fueron los lunares de la Final del Apertura entre Nacional y Junior “Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas. Los escenarios deportivos deben ser espacios para la convivencia, el respeto y la sana competencia”, añadió el secretario.

El rechazo de Win Sports a la violencia en el Atanasio

El ataque contra la cabina de transmisión de Win Sports ocurrió durante el primer tiempo del partido de vuelta por la final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Atlético Junior. Según quedó grabado en plena transmisión, durante una jugada en la que se anuló un gol del defensor Andrés Román por fuera de lugar, sobre el minuto 30 del primer tiempo, se escuchó cómo un cristal se rompió y al comentarista emitir algunas expresiones de dolor. Lea también: Nacional luchó, el Atanasio empujó, pero el milagro no apareció y Junior terminó campeón Pese a que el equipo periodístico continuó con su trabajo, el canal Win Sports publicó minutos después un comunicado de prensa en el que confirmó que el incidente hirió al director técnico Juan José Peláez.

“Lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad con Juan José, a quien acompañaremos en su proceso de recuperación, así como con todos los profesionales que se vieron afectados por este lamentable episodio mientras cumplían con su labor de informar a millones de aficionados en todo el país”, expresó el canal. “Hacemos un llamado a todos los hinchas, clubes, autoridades y actores del fútbol colombiano para que trabajemos juntos en la construcción de escenarios seguros, respetuosos y libres de violencia. La pasión por los colores y el amor por un equipo jamás pueden convertirse en una justificación para poner en peligro la vida o la integridad de los demás”, añadió la organización.

Comunicado de Win Sports

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