Cinco capturas en Barrio Antioquia se suman a las 815 que van en la comuna 15 Guayabal en 2025

El Barrio Antioquia sigue siendo uno de los principales focos de delincuencia en la capital antioqueña. Basta con sólo decir que en 2025, en la comuna 15 Guayabal, van 8 homicidios y 815 capturados, de los cuales 295 son extranjeros.
En el último operativo ejecutado allí, que constó de tres allanamientos y varios registros en vía pública, la Fiscalía y la Policía capturaron a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial La 24 (cuatro de ellos ciudadanos venezolanos), señalados de microtráfico. En medio de uno de los allanamientos, dos de los hombres intentaron huir trepando los techos de las casas, pero su cometido no tuvo éxito.