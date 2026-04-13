Imprudencia habría causado aparatoso choque de buses que dejó once heridos en el Centro de Medellín

Un aparatoso choque entre dos buses dejó un saldo de once personas heridas en el Centro de Medellín.

El siniestro se produjo hacia las 8:02 de la noche del pasado domingo 12 de abril, cuando los dos vehículos de servicio público colisionaron y uno de ellos se volcó lateralmente.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, precisó que el accidente se produjo en inmediaciones de la carrera Palacé (50) con la calle 35, en inmediaciones del barrio Perpetuo Socorro.