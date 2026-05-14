Ocho meses de cautiverio casi matan a un chavarrí, ave vulnerable a la extinción en Colombia: la rescataron en Medellín

Un ejemplar juvenil de chavarrí (Chauna chavaria), especie vulnerable y casi endémica de Colombia, fue entregado voluntariamente al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tras permanecer ocho meses en cautiverio ilegal. El ave, que no habita naturalmente en el Valle de Aburrá, ingresó con un cuadro severo de desnutrición y una condición corporal de 2,5 sobre 5. El rescate se produjo gracias a un vecino de un barrio de Medellín que decidió quitarle el ave a otro vecino que la tenía en cautiverio junto a una pareja. Cuando uno de los dos ejemplares murió, el ciudadano intervino y entregó voluntariamente el sobreviviente al CAVR. “Una entrega voluntaria de un animal silvestre igual hace parte de la cadena de tráfico, porque fue un animal que se extrajo de su hábitat natural para llevarlo a una casa o un apartamento donde no puede cumplir sus funciones biológicas y ecológicas”, explicó Andrés Gómez, supervisor del CAVR. El ave ingresó con un peso aproximado de un kilo —por debajo del esperado para su edad— y era alimentada con lechuga y pan, cuando su dieta natural en los humedales consiste en invertebrados y otros alimentos que caza por sí mismo. Además del bajo peso, el animal vocalizaba frecuentemente y permitía el acercamiento humano sin resistencia, señales de un amansamiento provocado por el constante contacto con personas: el resultado de meses de aislamiento de su entorno natural. También le puede interesar: Siete gatos murieron en Puerto Berrío, Antioquia, tras jornada de esterilización masiva, ¿qué salió mal?

La recuperación, paso a paso

Un equipo interdisciplinario de biólogos, veterinarios, zootecnistas y microbiólogos trabaja en su rehabilitación. El proceso arranca con una historia clínica completa y un examen del aparato musculoesquelético —alas, patas, ojos— para identificar condiciones que requieran tratamiento. Luego viene la evaluación zootécnica, que determina la dieta balanceada necesaria para que el animal recupere el peso y la condición corporal acordes a su edad. Paralelamente, el equipo de biología evalúa su comportamiento y adelanta exámenes metabólicos para completar el diagnóstico. Una vez estabilizado, comienza el proceso más complejo: enseñarle a comer, a cazar y a volar de nuevo. “Son animales que en su hábitat natural comen invertebrados y otro tipo de alimentos. Hay que enseñarles desde cero”, explicó Gómez. Solo después de superar todas estas etapas se evaluará una posible liberación en su hábitat natural, que en Antioquia corresponde al Bajo Cauca y el Magdalena Medio, territorios de humedales y zonas de inundación donde la especie encuentra el clima y los ecosistemas que necesita para sobrevivir.

Contexto y relevancia ecológica

La presencia de esta especie en el Valle de Aburrá es sumamente inusual. Desde 2008, el CAVR ha recibido alrededor de 20 individuos de chavarrí, pero en los últimos diez años apenas había ingresado otro ejemplar antes de este: es decir, se trata del segundo registro en una década. La especie no es frecuente en el tráfico ilegal, a diferencia de guacamayas, pericos y algunos mamíferos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El chavarrí está catalogado como vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de Colombia. “Si no se hacen acciones prontamente para su conservación, en un término de cinco a diez años podría pasar a estar críticamente amenazado”, advirtió Gómez. En el Área Metropolitana, el CAVR recupera alrededor de 3.000 animales al año por tráfico ilegal y entregas voluntarias, una cifra que refleja la magnitud del problema. Un animal silvestre en cautiverio es, en la práctica, un animal perdido para el ecosistema. “Así se vea muy bonito, es un animal que está muerto para los servicios ecosistémicos”, advierte Gómez. Sin polinizar, sin cazar, sin dispersar semillas, su función en la naturaleza desaparece junto con su libertad. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá invita a quienes tengan animales silvestres en casa a hacer la entrega voluntaria en el CAVR, sin consecuencias legales. Comercializar fauna silvestre, en cambio, puede acarrear penas de entre 2 y 8 años de cárcel. Lea más: Protestas en Rionegro tras muerte del perro Tigre durante procedimiento policial

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