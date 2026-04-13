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Medellín declara emergencia hospitalaria por niveles críticos de ocupación: ¿qué significa la medida?

La sopreocupación de las urgencias en los principales centros asistenciales llega hasta al 191%, según el alcalde, Federico Gutiérrez.

  • En buena medida la crisis es originada por falta de pago de las EPS que tiene intervenidas el Gobierno Nacional. FOTO EL COLOMBIANO
    En buena medida la crisis es originada por falta de pago de las EPS que tiene intervenidas el Gobierno Nacional. FOTO EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaro la emergencia hospitalaria en todo el distrito debido a la sobreocupación que registran los centros asistenciales en esta jurisdicción.

De acuerdo con el mandatario local, la red de la capital antioqueña opera a niveles críticos, pues las áreas de Urgencias estan por encima del 100%, llegando incluso a niveles del 191 por ciento en el Hospital La María, 163 por ciento en Incodol y 150 por ciento en el hospital San Vicente Fundación y y el Pablo Tobón Uribe.

Por otra parte, según indicó, para el momento en que entregó el informe, en la tarde de este lunes, en las área de Observación la situación no es mejor, ya que en el Hospital General, el más importante de la ciudad, hay más de 100 pacientes dispuestos en los corredores, en el Pablo Tobón son 83, 55 en La María y 41 en San Vicente fundación.

“Lo que está pasando con el sistema de salud en Medellín y en Colombia no tiene nombre ni perdón de Dios. Antes decíamos que estábamos en cuidados intensivos en el sistema de salud, y ya ni siquiera eso; estamos frente a un colapso real, una crisis humanitaria y un Gobierno nacional que politiza el sistema mientas que la gente muere esperando atención”, dijo.

El anuncio de la declaratoria lo hizo Gutiérrez tras una reunión con los directores y representantes tanto de clínicas privadas y públicas como con las ligas de usuarios para conocer la situación.

Noticia en desarrollo...

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