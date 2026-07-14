Daniel Quintero se dedicó a crear polémicas empresas: Desde generación de energía hasta de tierras raras

En teoría, Reeco Mining está en la categoría de explotación de oro y otros metales preciosos; en respuesta a un comentario del periodista Melquisedec Torres, Quintero explicó que el nombre es como una sigla para simplificar la expresión en inglés Rare earth eco mining, que traduce algo así como “minería ecológica de tierras raras”.

La influenciadora Gloria Jaramillo, más conocida como Tyche, publicó en su cuenta de X los nombres de las otras tres compañías nuevas de Quintero: Reeco Mining, NeuraTork Robotics y MEV.

Las compañías nuevas obedecen a un libreto calcado. Todas, incluso Quintero Calle Lawyers, el bufete legal, fueron creadas el mismo 8 de diciembre de 2025 en la Cámara de Comercio de Bogotá, figuran con un mismo domicilio, los capitales suscritos son mínimos y con un accionista único: Daniel Quintero Calle.

EL COLOMBIANO ya había escrito sobre la firma de abogados que fundó el actual superintendente de Salud Daniel Quintero, pero resulta que el también exalcalde de Medellín se dedicó a crear empresas a diestra y siniestra, todas con poco o nada de sustrato material.

Las tierras raras son un insumo para la fabricación de dispositivos como baterías para celulares, motores para vehículos eléctricos y turbinas eólicas, entre otras.

MEV Energy se dedicaría, de acuerdo con el registro mercantil, a la generación y comercialización comercial de energía eléctrica lo mismo que a la realización de instalaciones eléctricas.

En una alusión a este tema, el periodista Melquisedec Torres manifestó su asombro por el afán creacionista de Quintero y deja abierta la pregunta sobre qué pretendía.

En el pasado, Quintero estuvo en la creación de entidades como Intrasoft, Movisft, la Fundación Piensa Verde, Trópico Marketing, One Future y Sostech.

Entre esas, la de mayor actividad ha sido la primera, fundada en 2005 y que se ha movido en el campo tecnológico. En particular, ha aparecido brindando servicios logísticos y de asesoría, por ejemplo a campañas como la de Humberto de la Calle, cuando fue candidato presidencial por el Partido Liberal, en 2017, y luego le sirvió al propio Daniel Quintero en la campaña que hizo en 2019 para llegar a la Alcaldía de Medellín. Ahí, a través de esta era que esa empresa política enviaba mensajes masivos a segmentos específicos de la población en los que pudiera obtener votos. Luego, también estuvo metida con la campaña de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín.

En los periodos en que Quintero ha estado en cargos públicos –por ejemplo en iNNpulsa, el MinTic y la alcaldía– a Intrasoft la han manejado otras personas, como su hermano o su amigo Pablo Andrés Rojas; hoy el representante legal es Víctor Alfonso Rueda y no aparece renovada su matrícula en 2026 (esto normalmente se hace en marzo).

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Sin embargo, la mayoría de los “emprendimientos de Quintero no han tenido un movimiento real de registradora, pero una vez se convirtió en alcalde, estas acreditaron la experiencia para muchos de sus subalternos y sin la cual no hubieran podido posesionarse en sus cargos.

Además, son esas empresas las que le han permitido al exalcalde posar como empresario y decir que de ese talante emprendedor es de donde viene su aparente solvencia económica.

Durante su periodo como alcalde (2020-2023) personas de su entorno crearon la Fundación Medellín Imparable y la Fundación ProMedellín, que dieron visos de servir a motivaciones electorales y de difusión de la plataforma política del Movimiento Independientes que llevó a Quintero a la alcaldía de Medellín y buscaba hacerlo presidente de la República.

Una hipótesis adicional es que cada empresa que se cree en una misma cámara de comercio significa un voto y podría ser una manera de acumular poder a la hora de elegir dignatarios, si acaso se incluye dentro de una estrategia donde a la vez otras personas cercanas hacen la misma operación de inscribir firmas, aunque estas sean solo “de papel”.