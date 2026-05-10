Desde 2024 se han hallado 74 cuerpos sin vida dentro del río Medellín

Dos mujeres fueron encontradas en las aguas del río Medellín en un periodo de dos días, ambas a la altura del barrio Tricentenario, de la capital antioqueña. Con estos casos son 74 las personas encontradas en la principal corriente del Valle de Aburrá desde 2024, haciendo que algunos expertos cataloguen este afluente como “la verdadera morgue de la ciudad”.
La primera de las víctimas fue Radhika Mariana Restrepo Restrepo, de 22 años, a quien avistaron en las aguas turbias del río en la tarde del domingo 3 de mayo, a la altura de la estación Tricentenario del metro.
Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Medellín, lograron extraer el cadáver del afluente y en inspección judicial se encontraron con que esta mujer no tenía signos de violencia.