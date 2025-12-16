Un soldado de 21 años que integraba el dispositivo de seguridad de la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Javier Milei, fue encontrado muerto en el complejo.

Según informó la Presidencia, el cuerpo del joven militar fue hallado en uno de los puestos internos de seguridad del predio en la madrugada de este martes 16 de diciembre.

La Quinta de Olivos se ubica en el municipio de Vicente López, en la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires, y funciona como residencia y centro de actividades oficiales del jefe de Estado argentino.

Tras el hallazgo, acudieron servicios médicos de emergencia, que confirmaron el fallecimiento. De acuerdo con la información oficial, la principal línea de investigación apunta a que el soldado se habría quitado la vida.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años. Medios argentinos indicaron que pertenecía al cuerpo de seguridad de la residencia presidencial y que fue encontrado con una herida en la cabeza provocada por un disparo de un arma larga.

Además, la prensa conoció que también se habría hallado una carta donde el joven militar revelaba que presuntamente tenía problemas de dinero.

La vocería presidencial comunicó el hecho a través de un mensaje en la red social X, en el que señaló que se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

La Presidencia añadió que “el Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor”.

Las autoridades argentinas están a la espera de los resultados de las pericias que permitan confirmar las causas de la muerte del joven soldado.

El episodio ocurrió el mismo día en que el presidente Milei sostuvo en Buenos Aires una reunión oficial con José Antonio Kast, en el marco de la primera visita al extranjero del mandatario electo de Chile desde su victoria electoral.

El encuentro se desarrolló en horas del mediodía en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, ubicada en el centro histórico de la capital.