Tras tiroteo en Aranjuez, el alcalde de Medellín visitó a los policías heridos: esto les dijo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó el miércoles 11 de febrero a los dos policías que resultaron heridos durante un procedimiento de rutina que terminó en un intercambio de disparos en el barrio Aranjuez, nororiente de la ciudad. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y expresó su respaldo a los uniformados y a sus familias. “Hoy estuve visitando en compañía de Manuel Villa, secretario de Seguridad, a nuestros dos policías que resultaron heridos en cumplimiento de su deber, tras un ataque perpetrado por dos delincuentes el día de ayer. En este momento reciben atención médica y cuentan con todo el respaldo institucional, pero sobre todo con el cariño y la gratitud de una ciudad que reconoce su valentía”, manifestó el alcalde. Gutiérrez agregó que personalmente les expresó su admiración y respeto. “Son verdaderos héroes. Hombres que cada día salen de sus casas con la convicción de proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, aun sabiendo los riesgos que implica portar el uniforme”, añadió. Le puede interesar: Él era el hombre que murió abatido por la Policía en Aranjuez, Medellín, tras un tiroteo en medio de una requisa

Así ocurrió el ataque en Aranjuez

Los hechos se registraron a las 9:42 de la noche del pasado martes en la carrera 47 con calle 69. Todo comenzó con una requisa de rutina a una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres. Los uniformados les dieron la orden de pare tras una breve persecución y solicitaron los documentos para el registro preventivo. Según informó la Policía Metropolitana, cuando se disponían a realizar la requisa, el pasajero de la moto desenfundó un arma de fuego y disparó contra el subintendente Rafael Calixto Barros, de 41 años. “Al impartir la orden de pare con el propósito de realizar un registro preventivo, uno de los sujetos accionó un arma de fuego contra los policías, causándoles heridas”, señaló la institución en un comunicado.

En medio del ataque también resultó herido el patrullero Yusleyder Alberto Rodríguez Ceballos, de 36 años. Tras la agresión, los policías reaccionaron con sus armas de dotación y lograron herir al hombre que inició el ataque. Aunque intentó huir corriendo por varias calles, se desplomó una cuadra más adelante. Cuando los uniformados llegaron hasta el lugar, lo encontraron sin vida. A su lado hallaron un revólver calibre 38, con el que presuntamente disparó contra los agentes. Del fallecido no se encontraron documentos de identidad en el sitio. Se conoció que tendría entre 25 y 30 años, y su plena identificación quedó en manos de Medicina Legal. Por su parte, el conductor de la motocicleta, identificado como Diego Alejandro Zamudio Amaya, de 19 años, fue capturado en el lugar. De acuerdo con las autoridades, deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio y violencia contra servidor público. Entérese: Intento de requisa policial dejó un presunto delincuente muerto y dos policías lesionados en Aranjuez, Medellín

Estado de salud de los uniformados