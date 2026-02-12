Tras tiroteo en Aranjuez, el alcalde de Medellín visitó a los policías heridos: esto les dijo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó el miércoles 11 de febrero a los dos policías que resultaron heridos durante un procedimiento de rutina que terminó en un intercambio de disparos en el barrio Aranjuez, nororiente de la ciudad. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y expresó su respaldo a los uniformados y a sus familias.
“Hoy estuve visitando en compañía de Manuel Villa, secretario de Seguridad, a nuestros dos policías que resultaron heridos en cumplimiento de su deber, tras un ataque perpetrado por dos delincuentes el día de ayer. En este momento reciben atención médica y cuentan con todo el respaldo institucional, pero sobre todo con el cariño y la gratitud de una ciudad que reconoce su valentía”, manifestó el alcalde.
Gutiérrez agregó que personalmente les expresó su admiración y respeto. “Son verdaderos héroes. Hombres que cada día salen de sus casas con la convicción de proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, aun sabiendo los riesgos que implica portar el uniforme”, añadió.
Le puede interesar: Él era el hombre que murió abatido por la Policía en Aranjuez, Medellín, tras un tiroteo en medio de una requisa