Histórica fonda El Jordán tendrá nueva vida con construcción de centro de arte y cultura

En Robledo, al lado de la histórica casona El Jordán —construida en 1891 y la cual albergó a la clase pudiente de la ciudad en tardes de baño y descanso, y luego a intelectuales y políticos en tertulias acompañadas de música—, la cultura volverá a echar raíces con la construcción del Recreo Cultural El Jordán. Este nuevo espacio se perfila como un nodo clave para la música en la comuna, donde artistas como Arfi Gómez, cantante y docente venezolano, podrán formarse y presentarse. Como muchos otros, Arfi llegó a la Casa El Jordán —hoy Centro de Documentación Musical— impulsado por la curiosidad de descubrir la biblioteca sonora: un archivo vivo de la memoria musical de la ciudad, resguardado en una centenaria construcción de gruesos muros de tapia, pórtico de madera y ventanas iluminadas por faroles que evocan otras épocas. Cada vez que canta allí, recuerda sus inicios en Venezuela, en las décadas de los 70 y 80, cuando debutó en radio y televisión y viajaba cada fin de semana para presentarse en distintos estados. También le puede interesar: Más de $5.000 millones destinará la Alcaldía de Medellín para promover el acceso de los ciudadanos a la cultura Hace apenas unos meses fue él quien interpretó varias canciones durante la socialización del proyecto que hoy ilusiona a la comunidad.

El nodo musical del barrio

La Alcaldía de Medellín anunció que en este punto de la comuna 7 (Robledo) se construirá el Recreo Cultural, con una inversión superior a los $13.900 millones. Será el primero de cinco espacios de este tipo proyectados durante el cuatrienio, en una apuesta por llevar infraestructura cultural a los barrios y fortalecer los procesos comunitarios. La Casa El Jordán y el nuevo Recreo Cultural serán administrados por entidades distintas y le permitirán a la comunidad transitar entre la memoria, la formación, la creación y la producción artística. Un niño, como le ocurrió a Arfi, podrá escuchar canciones de Raphael, interpretarlas y, con el tiempo, crear las suyas y presentarlas en una terraza abierta concebida también como escenario de conciertos. Tras migrar a Medellín en 2021 y establecerse en Robledo en 2022, Arfi decidió retomar la música, aún cuando, como él mismo dice, implicaba “pagar noviciado otra vez”. Volvió en espacios pequeños: tardes de karaoke, encuentros comunitarios y presentaciones modestas en la Casa El Jordán. Allí regresó al escenario, conoció gestores culturales y reconstruyó su vínculo con el público. Por eso, cuando escuchó sobre el Recreo Cultural El Jordán, entendió que no se trataba solo de una obra de infraestructura.

El proyecto contempla espacios para la formación artística, el encuentro ciudadano y el desarrollo de actividades culturales. Durante su socialización, incluso se mencionó la posibilidad de un estudio de grabación, una idea que entusiasma a Arfi: “Para los que hacemos música, eso sería fabuloso”. La construcción tendrá dos pisos, con una terraza al aire libre, salones de lectura musical, salas de ensayo, módulos de movimiento para las artes escénicas y el espacio de ensamble que ilusiona a Arfi, en el que los artistas podrán crear, producir y editar sus creaciones musicales conjuntamente. El impacto, sin embargo, va más allá de los artistas. En Robledo, líderes comunitarios ven en esta iniciativa una oportunidad para fortalecer el tejido social, ofrecer alternativas a los jóvenes y consolidar procesos culturales que ya existen, pero que carecen de espacios adecuados. El Consorcio Jordán EYM estará a cargo de la construcción que inicia en mayo. La inauguración está prevista para el primer trimestre de 2027, cerca del mes de enero. Cuando llegue ese momento, Arfi imagina conciertos, nuevas grabaciones y la posibilidad de cantar en un escenario digno. Incluso sueña con estar en la inauguración. Pero su historia es solo una entre las más de 25.000 personas que cada año pasan por la Casa El Jordán —artistas, investigadores y amantes de la música— y que encontrarán en este nuevo espacio una extensión de sus posibilidades.

La historia de la casona