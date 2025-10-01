x

Se le acabaron las excusas: por fin imputaron a Mauricio Zuleta, exsubsecretario de Daniel Quintero

La Fiscalía había intentado imputar a Mauricio Alonso Zuleta tres veces pero se interpusieron excusas de su abogado.

  Este es Mauricio Alonso Zuleta, el exsubsecretario enredado con un contrato de la secretaría de Movilidad. FOTO: Cortesía
    Este es Mauricio Alonso Zuleta, el exsubsecretario enredado con un contrato de la secretaría de Movilidad. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

La cuarta fue la vencida. Por fin la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico de Movilidad en la alcaldía de Daniel Quintero, por presuntos hechos de corrupción en un contrato de más de $16.000 millones.

Sobre Zuleta Estrada se adelanta un proceso en contra por un contrato de $16.123 millones celebrado en julio de 2023, cuando estaba en vigencia la Ley de Garantías para la recuperación del transporte público en la ciudad.

La Fiscalía señala que el exfuncionario habría intervenido para que dicho contrato se firmara de manera exprés, a pesar de que todavía le faltaban estudios previos, diagnósticos técnicos para su viabilidad y ni siquiera estaba montado debidamente en Secop II.

Las pruebas que ha mencionado la Fiscalía sugieren que Zuleta Estrada fue incluido en el comité interno de planeación del contrato, presuntamente, para que lo sacara adelante rápido a pesar de la cadena de inconsistencias. Por ejemplo, en una reunión virtual intempestiva que se realizó, Zuleta terminó metido en dicho comité con funciones concretas para garantizar que el contrato se completara de manera acelerada en vísperas de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Por este mismo caso la Fiscalía también imputó a quien se desempeñaba en ese momento como secretario de Movilidad, el coronel (r) Juan Carlos Torres Ojeda, quien debe responder por el delito de falsedad ideológica en documento público, puesto que presuntamente expidió un oficio certificando un acta de comité de contratación con asistencia de funcionarios que, en realidad, no participaron en la reunión.

La tercera persona investigada por este caso es la abogada Estefanía Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, quien habría tramitado de manera irregular este contrato, el 46000098703 de 2023, el cual sería de carácter interadministrativo y se ejecutaría a través de Metroparques.

Sin embargo, el proceso en contra de Zuleta Estrada llevaba semanas paralizado por extrañas excusas de su abogado, que terminaron por colmar la paciencia del juez y del fiscal. Resulta que cada vez que programaban audiencia, el abogado Oscar Santamaría argumentaba no poder asistir a la misma, tener otros compromisos o estar fuera del país. Tres veces la aplicó.

“Se me hace raro este aplazamiento. Estamos en una audiencia que la pues se puede realizar de manera virtual y bien podría el señor defensor conectarse de manera virtual desde el país donde se encuentra”, expresó el fiscal Jaime Alberto Duque.

Contra el abogado solicitaron compulsar copias al señalarlo de dilatar el proceso. Dio resultado porque finalmente se pudo surtir la imputación número 44 contra exfuncionarios de Quintero, que sigue buscando aliados en su pretensión de ser elegido presidente el próximo año.

