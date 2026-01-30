¿Apartadó podría quedarse otra vez sin alcalde? Fallo en primera instancia complica situación de Adolfo Romero

La situación política en Apartadó es de no te lo puedo creer. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en un fallo cuyos elementos en detalle aún faltan por conocer, decidió en primera instancia retirarle la credencial al alcalde Adolfo Romero, elegido tras elecciones atípicas realizadas el 7 de abril de 2025.

La inestabilidad política que llevó a Apartadó a unas elecciones atípicas surgió por un largo proceso que agotó todas sus instancias y concluyó en enero de 2025, cuando el Consejo de Estado declaró que Héctor Rangel, elegido en las elecciones para gobernar en el periodo entre 2024 y 2027, incurrió en doble militancia al apoyar candidatos del movimiento Independientes, de Daniel Quintero, mientras aspiraba a la alcaldía por el Partido Liberal.

No obstante, posteriormente surgió la incertidumbre por vacíos normativos, pues a pesar de la nulidad en contra, Rangel volvió a la carga y puso su foto en el tarjetón para la elección atípica tras lo cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró que Rangel no podía participar de los nuevos comicios. En medio de reclamos e interpretaciones de la norma por parte del equipo de Rangel, la población salió a votar y eligió nuevamente a Rangel, quien en las urnas contabilizó 19.962 votos, más del 47% de los votos depositados; seguido de Adolfo David Romero, que obtuvo 17.062 votos, con más del 40% de la votación.

La Comisión Escrutadora quedó con el material electoral, tras lo cual, luego de tres días, determinó que el ganador era Romero, dado el fallo del Tribunal sobre la inhabilidad de Rangel. Posteriormente, el CNE declaró oficialmente como alcalde a Romero y le entregó su credencial para que cumpliera el mandato desde abril de 2025 hasta diciembre de 2027.

Pero la cosa no se quedó así. El equipo de Rangel demandó el proceso y ahora, tras el fallo del propio Tribunal Administrativo de Antioquia, logró que en primera instancia se le retire la credencial a Romero. Según señalaron desde el equipo del exalcalde, elevaron el proceso al considerar que la Comisión Escrutadora se extralimitó en sus funciones al declarar que Rangel no podía ser candidato y que hubo una violación del debido proceso contra el exalcalde. Falta por conocer el contenido del fallo que, no obstante, tendrá que pasar ahora por el Consejo de Estado, por lo cual, en la práctica, Romero seguirá siendo alcalde.

Eso sí, desde el equipo de Rangel esperan que el Consejo de Estado se pronuncie favorablemente y en consecuencia se tengan que ordenar, otra vez, elecciones atípicas que podrían realizarse a mediados de 2026.

En Apartadó, gran parte de la ciudadanía no dejó pasar de largo el hecho de que Rangel se siga aferrando con uñas y dientes al poder, en lugar de responder diligentemente por el grotesco escándalo de corrupción que lo involucra. Y es que hay que recordar que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, existen evidencias de transferencias irregulares desde las cuentas de la Alcaldía de Apartadó a productos financieros de particulares, por algo más de $2.280 millones, que fueron detectadas en las actividades investigativas orientadas por el ente acusador. Sin embargo, el total de plata embolatada supera los $3.500 millones.

Los movimientos fraudulentos de dinero, 37 en total, se realizaron entre el 21 de mayo y el 24 de diciembre de 2024, según las autoridades. Sobre estos no hay documentación, soportes ni justificación que permita entender la salida de los recursos del municipio a manos de terceros.

Los elementos materiales probatorios recopilados pusieron en evidencia a los posibles responsables de los actos de corrupción. Se trata no solo del exalcalde Héctor Rangel Palacios Rodríguez; sino también el exsecretario de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; el exsubsecretario Contable y Financiero, Edison Alberto Mosquera Quinto; el extesorero del municipio, Cristian Mena Valencia; y los particulares Diego Andrés Cardona Doria, Alexander Bolaños García, Ruth Mary Torres Castillo y Diana Marcela Uribe Giraldo. Incluso el extesorero reconoció haber sido parte de este entramado de corrupción y, con lágrimas, pidió perdón públicamente a la ciudadanía.

Aunque inicialmente Rangel había sido enviado a prisión, el Juzgado Primero Administrativo de Carepa decidió dejar en libertad a Rangel, que a pesar de los escándalos que lo involucran sigue empeñado en gobernar Apartadó.