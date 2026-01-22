En Medellín recuperaron dos volquetas robadas en Envigado, ¿las iban a utilizar para atentados terroristas?

Un despliegue por el Valle de Aburrá con decenas de policías y rastreo de viodeovigilancia permitió recuperar dos volquetas que habían sido robadas de un parqueadero en Envigado. Según señaló el brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), los dos vehículos se encontraban estacionados en un parqueadero en la vereda El Vallano en la madrugada de este jueves 22 de enero, en jurisdicción de Envigado, cuando delincuentes llegaron al lugar amparados por la soledad de la madrugada y emprendieron de inmediato la huida. Lea aquí: Una joven de 19 años habría matado a su pareja durante una discusión en zona rural de un municipio antioqueño Con lo que no contaban era que el sistema de cámaras les estaba haciendo seguimiento en tiempo real. Las volquetas dejaron registros a su paso por varios puntos, como el puente de la 4 Sur. Una vez alertados sobre el hurto, la policía empezó a hacerle seguimiento al viaje que hicieron los ladrones y desplegaron uniformados por las calles del nororiente de Medellín, zona en la que de acuerdo con los registros había terminado el recorrido. Efectivamente, las dos volquetas fueron encontradas a poca distancia una de la otra. La primera la encontraron en el barrio San Cayetano, en la zona baja de la comuna Aranjuez. El otro vehículo fue recuperado muy cerca, en el barrio Campo Valdés. Le puede interesar: Antioqueño, oriundo de San Carlos, fue asesinado dentro de un billar en un barrio de Cartagena Hasta ahora no ha trascendido cuál fue el móvil del hurto, las razones por las cuales los delincuentes se arriesgaron a robar dos vehículos tan visibles. Sin embargo, los últimos antecedentes de robos de este tipo de vehículos de carga pesada sugieren que las intenciones podrían ser cometer actos terroristas de alto impacto. Esta hipótesis se desprende de dos hechos similares ocurridos recientemente. A inicios de noviembre de 2025, criminales robaron una volqueta con la cual atentaron contra el Batallón Bolívar de Tunja, Boyacá. Los criminales del frente Adonay Padilla, del ELN, llenaron el vehículo con 25 tatucos artesanales que detonaron en un sector del batallón dejando a tres personas heridas. Días después, a finales de noviembre de 2025, el ELN hurtó dos volquetas en la vía que conduce de Medellín a Yolombó, para lo cual montó un retén en la vía, secuestró a los conductores y los abandonó en un paraje despoblado. Inmediatamente las autoridades lanzaron la alerta de que ambas volquetas iban a ser utilizadas como rampas para lanzar explosivos en estaciones de policía. Aunque esta vez el plan se frustró, las autoridades están en alerta pues este acto delictivo que logró desactivarse arrojaría indicios de que grupos criminales en el departamento pretenderían cometer atentados terroristas contra la fuerza pública y la población civil. El año pasado en subregiones como Norte, Nordeste y Bajo Cauca, las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN fueron responsables de ataques masivos contra estaciones de policía utilizando, incluso, animales cargados de explosivos. Siga leyendo: En el río Medellín capturaron a un hombre que se fugó tras el asesinato de un taxista en Girardota, Antioquia