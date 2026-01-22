En Medellín recuperaron dos volquetas robadas en Envigado, ¿las iban a utilizar para atentados terroristas?

Un despliegue por el Valle de Aburrá con decenas de policías y rastreo de viodeovigilancia permitió recuperar dos volquetas que habían sido robadas de un parqueadero en Envigado.

Según señaló el brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), los dos vehículos se encontraban estacionados en un parqueadero en la vereda El Vallano en la madrugada de este jueves 22 de enero, en jurisdicción de Envigado, cuando delincuentes llegaron al lugar amparados por la soledad de la madrugada y emprendieron de inmediato la huida.

Con lo que no contaban era que el sistema de cámaras les estaba haciendo seguimiento en tiempo real. Las volquetas dejaron registros a su paso por varios puntos, como el puente de la 4 Sur. Una vez alertados sobre el hurto, la policía empezó a hacerle seguimiento al viaje que hicieron los ladrones y desplegaron uniformados por las calles del nororiente de Medellín, zona en la que de acuerdo con los registros había terminado el recorrido.

Efectivamente, las dos volquetas fueron encontradas a poca distancia una de la otra. La primera la encontraron en el barrio San Cayetano, en la zona baja de la comuna Aranjuez. El otro vehículo fue recuperado muy cerca, en el barrio Campo Valdés.

