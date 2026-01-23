x

Más de 1.800 policías y el helicóptero Halcón: el dispositivo de seguridad durante los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se dispusieron todas las medidas para garantizar el orden público en la capital antioqueña durante este fin de semana. Conozca más detalles.

  • El dispositivo de seguridad incluye patrullas de vigilancia, equipos de reacción en motocicletas, puntos fijos y el helicóptero Halcón de la Policía. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 2 horas
Los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín tienen con alta expectativa a locales y extranjeros, quienes esperan disfrutar de uno de los shows más icónicos del género urbano apenas iniciando 2026. Es por eso que, desde la Policía Metropolitana, ya se dispuso todo el dispositivo de seguridad para garantizar el orden público en la ciudad.

Entérese: Se desplomaron precios en Airbnb para el concierto de Bad Bunny en Medellín, ¿qué pasó?

Son más de 1.800 uniformados los dispuestos para cubrir los eventos que se llevarán a cabo en la capital antioqueña durante este fin de semana, de los cuales, diariamente, se asignarán 400 para el acompañamiento de los conciertos del viernes, sábado y domingo.

Lea más: Confirmado: el Metro sí tendrá horario extendido el fin de semana por los conciertos de Bad Bunny en Medellín, ¿hasta qué horas?

Otras de las medidas para reforzar y garantizar la seguridad, son 390 patrullas de vigilancia que recorrerán constantemente por el Valle de Aburrá; el helicóptero Halcón de la Policía, sistemas aéreos no tripulados y carabineros con guías caninos.

Además, en los corredores viales más concurridos de Medellín se instalarán puestos de control fijos, y la Policía dispuso de siete grupos de motocicletas para atender cualquier requerimiento de manera más rápida.

“Nuestras Patrullas Púrpura, desarrollarán actividades preventivas y de atención inmediata frente a situaciones relacionadas con violencia basada en género. De igual forma, los grupos de Infancia y Adolescencia de Protección al Turismo y al Patrimonio, estarán presentes en los principales sitios turísticos, adelantando acciones de prevención, especialmente contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”, dijo el Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

¿Dónde me comunico en caso de alguna emergencia?

Desde la Policía Metropolitana se disponen diferentes líneas de atención para novedades y emergencias.

El número único de atención de emergencias 123 para los casos de mayor complejidad; la línea 155 para Orientación de Mujeres; la línea 165 para denunciar casos de extorsión o secuestro; y la línea 167 que es el número de reportes por narcóticos.

