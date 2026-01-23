Más de 1.800 policías y el helicóptero Halcón: el dispositivo de seguridad durante los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín tienen con alta expectativa a locales y extranjeros, quienes esperan disfrutar de uno de los shows más icónicos del género urbano apenas iniciando 2026. Es por eso que, desde la Policía Metropolitana, ya se dispuso todo el dispositivo de seguridad para garantizar el orden público en la ciudad.

Entérese: Se desplomaron precios en Airbnb para el concierto de Bad Bunny en Medellín, ¿qué pasó?

Son más de 1.800 uniformados los dispuestos para cubrir los eventos que se llevarán a cabo en la capital antioqueña durante este fin de semana, de los cuales, diariamente, se asignarán 400 para el acompañamiento de los conciertos del viernes, sábado y domingo.

Lea más: Confirmado: el Metro sí tendrá horario extendido el fin de semana por los conciertos de Bad Bunny en Medellín, ¿hasta qué horas?

Otras de las medidas para reforzar y garantizar la seguridad, son 390 patrullas de vigilancia que recorrerán constantemente por el Valle de Aburrá; el helicóptero Halcón de la Policía, sistemas aéreos no tripulados y carabineros con guías caninos.