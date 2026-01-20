Descubrieron 2.000 autopartes robadas en un taller clandestino en Medellín

En un gran golpe en contra de las bandas dedicadas al robo de carros y motos, las autoridades desmantelaron un taller clandestino en el que tenían encaletadas más de 2.000 autopartes.
El golpe fue producto de un operativo realizado por la Policía Metropolitana y apoyado por la Secretaría de Seguridad de Medellín, desde donde explicaron que gracias a la tecnología se logró descubrir el lugar.
Según informaron las autoridades, la primera alerta vino gracias a una anomalía detectada en la sala situacional LPR del 123, en donde se dio con la ubicación de una moto que había sido reportada como robada en el barrio Córdoba.