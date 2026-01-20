Descubrieron 2.000 autopartes robadas en un taller clandestino en Medellín

En un gran golpe en contra de las bandas dedicadas al robo de carros y motos, las autoridades desmantelaron un taller clandestino en el que tenían encaletadas más de 2.000 autopartes. El golpe fue producto de un operativo realizado por la Policía Metropolitana y apoyado por la Secretaría de Seguridad de Medellín, desde donde explicaron que gracias a la tecnología se logró descubrir el lugar. Le puede interesar: Robos bajan en las calles y se disparan en internet: hay 30 hurtos digitales en Antioquia cada día Según informaron las autoridades, la primera alerta vino gracias a una anomalía detectada en la sala situacional LPR del 123, en donde se dio con la ubicación de una moto que había sido reportada como robada en el barrio Córdoba.

Desmantelamiento en la Comuna 12: así funcionaba el desguazadero

En una reacción inmediata, la Policía desplegó un operativo y un grupo de uniformados llegó a inspeccionar una vivienda situada en la Comuna 12, en la que lograron avistar la motocicleta ya sin placa y sin carenajes.

Anticipando que el vehículo se estaba empezando a desmontar, los uniformados agudizaron la vista y se dieron cuenta de que en el inmueble había más motores, carenajes y piezas de diferentes vehículos, arrumadas de forma extraña. Además de esas señales, los uniformados también detectaron herramientas empleadas para realizar cortes rápidos y fue así cómo concluyeron que el lugar se trataría de un sitio para el desguace de carros.

“Los uniformados se desplazaron hasta el lugar indicado, donde en el antejardín de una vivienda hallaron una motocicleta con las mismas características, la cual no portaba placas ni las tapas que cubren el chasís”, narró el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



“Durante la verificación desde el exterior del inmueble, se observó que la puerta del primer piso se encontraba entreabierta y se evidenció una cantidad inusual de autopartes, motores y herramientas asociadas al desguace, lo que permitió establecer que el lugar estaría siendo utilizado como un taller clandestino”, detalló el uniformado. De inmediato, la Policía reforzó su presencia en el sitio e inspeccionó el lugar, dando así con más de 2.000 autopartes en su mayoría vinculadas a casos de hurtos ya reportados ante las autoridades. De igual forma, las autoridades dieron con 24 motores de carros que ya tenían a cuestas denuncias de hurto.

“Este operativo confirma que seguimos golpeando el corazón de las estructuras dedicadas al hurto de vehículos y al mercado ilegal de autopartes. No vamos a permitir que viviendas sean convertidas en bodegas criminales”, dijo por su parte el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía. “Aquí actuaron la tecnología, el patrullaje y la capacidad operativa. Vamos tras quienes alimentan estas redes, como ya lo hemos demostrado con resultados contundentes”, añadió. Entre tanto, las autoridades señalaron que todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para rastrear a los integrantes de la red implicada en esos robos.



